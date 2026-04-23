Обществознание в старших классах: изменения в учебной программе и обсуждение ВПР

Министерство просвещения РФ внесло изменения в учебную программу по обществознанию для 9-11 классов, увеличив количество часов в 10 классе и сделав упор на практическую направленность. Параллельно обсуждается эффективность Всероссийских проверочных работ.

Министерство просвещения Российской Федерации внесло существенные изменения в учебную программу по общество знанию для старших классов, начиная с 1 сентября 2026 года. Эти изменения касаются распределения учебных часов и содержания учебного материала, направлены на повышение практической направленности предмета и устранение дублирования информации с другими дисциплинами.

Согласно утвержденному решению, девятиклассники будут изучать обществознание один академический час в неделю, в то время как одиннадцатоклассники получат один час. Десятые классы, напротив, будут посвящать этому предмету два часа еженедельно. Глава Министерства просвещения, Сергей Кравцов, подчеркнул, что корректировка учебной программы была проведена в связи с внедрением новых единых государственных учебников. Основной акцент был сделан на оптимизацию содержания, исключение повторений тем, которые уже рассматриваются в рамках других предметов, и одновременное усиление ключевых разделов обществознания.

Это позволит учащимся получить более глубокие и систематизированные знания в области социальных и гуманитарных наук. Важным аспектом реформы является переход к более практико-ориентированному подходу в преподавании обществознания. Это означает, что учебный процесс будет включать больше практических заданий, кейсов, дискуссий и проектной деятельности, направленных на развитие у учащихся навыков анализа социальных явлений, критического мышления и принятия обоснованных решений.

Такой подход позволит учащимся не только усвоить теоретические знания, но и научиться применять их на практике, что особенно важно для их дальнейшей жизни и профессиональной деятельности. Министерство просвещения стремится к тому, чтобы обществознание стало для учащихся не просто набором фактов и понятий, а инструментом для понимания окружающего мира и активного участия в общественной жизни. Параллельно с изменениями в учебной программе по обществознанию, в Государственной Думе РФ обсуждается вопрос об эффективности Всероссийских проверочных работ (ВПР).

Вице-спикер Госдумы, Борис Чернышов, обратил внимание на необходимость тщательной оценки влияния ВПР на систему образования. Он подчеркнул, что, согласно официальным указаниям Министерства просвещения и Рособрнадзора, результаты ВПР не должны учитываться при выставлении итоговых оценок. Однако, на практике, многие школы и учителя продолжают использовать результаты ВПР для корректировки оценок, что противоречит первоначальной цели проведения этих проверок. Чернышов выразил обеспокоенность тем, что ВПР могут создавать дополнительную нагрузку на учащихся и учителей, не принося при этом существенной пользы для повышения качества образования.

Он призвал Министерство просвещения провести всесторонний анализ эффективности ВПР и, в случае выявления низкой эффективности, рассмотреть вопрос об их упразднении. По мнению Чернышова, необходимо сосредоточиться на разработке и внедрении более эффективных инструментов оценки знаний учащихся, которые будут способствовать их развитию и не создавать излишнего стресса. Важно, чтобы система оценки знаний была ориентирована не только на проверку усвоенных фактов, но и на развитие у учащихся навыков критического мышления, анализа и решения проблем.

В противном случае, ВПР могут превратиться в формальную процедуру, которая не способствует повышению качества образования. В целом, проводимые изменения в сфере образования, включая корректировку учебной программы по обществознанию и обсуждение эффективности ВПР, свидетельствуют о стремлении Министерства просвещения и Государственной Думы к совершенствованию системы образования в России. Особое внимание уделяется повышению практической направленности обучения, оптимизации содержания учебных программ и разработке эффективных инструментов оценки знаний учащихся.

Эти изменения направлены на то, чтобы подготовить выпускников к жизни в современном мире, обеспечить их конкурентоспособность на рынке труда и способствовать их активному участию в общественной жизни. Министерство просвещения продолжает работу по совершенствованию образовательных стандартов и программ, учитывая мнение экспертов, учителей и родителей. Важным направлением работы является также повышение квалификации педагогических кадров и обеспечение школ современным оборудованием и учебными материалами.

Реализация этих мер позволит создать в России современную и эффективную систему образования, отвечающую потребностям общества и обеспечивающую равные возможности для всех граждан. В дальнейшем планируется расширение использования цифровых технологий в образовательном процессе, что позволит сделать обучение более интерактивным и персонализированным. Также будет продолжена работа по развитию системы инклюзивного образования, обеспечивающей доступ к качественному образованию для всех детей, независимо от их особенностей и потребностей





