В результате обстрелов и атак беспилотников пострадали мирные жители. На линии соприкосновения продолжаются бои, несмотря на объявленное перемирие. Министерство обороны сообщает о нарушениях режима прекращения огня.

В результате недавних обстрелов и атак с применением беспилотных летательных аппаратов, мирные жители Курской и Белгородской областей понесли урон. По данным военных источников, украинские формирования использовали два беспилотных летательных аппарата самолетного типа для нанесения ударов по территории данных областей. В результате атак, ранения получили мирные граждане, в том числе дети.

Обстановка в приграничных районах остается крайне напряженной, что требует повышенного внимания и принятия необходимых мер для обеспечения безопасности населения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а соответствующие органы проводят расследование инцидентов для установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения виновных к ответственности.\На линии боевого соприкосновения ситуация также остается сложной и напряженной. Ночью украинские подразделения предприняли серию попыток прорвать оборону российских войск в Днепропетровской области. Несмотря на объявленный режим пасхального перемирия, украинские формирования трижды атаковали позиции российских войск в ночное время, используя район Покровское в качестве плацдарма для атак в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области. Российские военнослужащие успешно отразили все атаки, продемонстрировав высокую боевую выучку и слаженность действий. Кроме того, зафиксированы попытки выдвижения украинских штурмовых групп для захвата новых рубежей. Однако российские бойцы оперативно пресекли активность противника сразу на четырех участках фронта, не позволив им добиться поставленных целей. Оборонное ведомство подтвердило срыв вылазок противника также в Сумской области и на территории ДНР, вблизи населенных пунктов Кондратовка, Новая Сечь и Каленики. Эти действия свидетельствуют о продолжающихся попытках украинских вооруженных сил дестабилизировать обстановку и обострить конфликт в регионе.\Министерство обороны России ранее опубликовало сводку о ситуации в зоне конфликта, в которой были представлены данные о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских формирований. Согласно данным, за последние часы украинские подразделения неоднократно открывали огонь по российским позициям, нарушая договоренности о прекращении огня. Всего было зафиксировано 1971 случай нарушения режима прекращения огня, что подчеркивает сложность ситуации и необходимость принятия мер для стабилизации обстановки. Российские военные продолжают предпринимать необходимые меры для защиты своих позиций и обеспечения безопасности военнослужащих. Все главные сводки, заявления и оперативные события, связанные со специальной военной операцией, регулярно публикуются в соответствующем разделе на ведущих новостных порталах, обеспечивая оперативное информирование общественности о происходящих событиях. Особое внимание уделяется анализу текущей обстановки, оценке действий сторон и предоставлению объективной информации о развитии событий





