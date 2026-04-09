Обстрелы Белгородской области: новые пострадавшие среди мирного населения

В результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека, в том числе подросток. Губернатор Гладков сообщил о новых жертвах и принятых мерах по оказанию помощи пострадавшим. Ранее аналогичный инцидент произошел в Брянской области.

Москва, 10 апреля - АиФ-Москва. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с экстренным заявлением, сообщив о новых жертвах среди мирного населения региона в результате продолжающихся обстрелов и атак со стороны Вооруженных сил Украины. Согласно предоставленной информации, за последние сутки медицинская помощь потребовалась четырем мирным жителям, получившим ранения различной степени тяжести.

Губернатор уточнил детали произошедших инцидентов, акцентируя внимание на опасности, которую представляют собой современные средства поражения, такие как беспилотные летательные аппараты, применяемые в ходе боевых действий. В частности, два человека – мужчина и женщина – получили ранения в результате удара беспилотника, произошедшего на участке автомобильной дороги, соединяющей города Белгород и Шебекино. Пострадавшие были оперативно доставлены в лечебные учреждения для оказания необходимой медицинской помощи. Третий пострадавший, мужчина, получил травмы в результате атаки дрона на грузовой автомобиль, двигавшийся по той же трассе, что свидетельствует о системном характере обстрелов и повышенной опасности для гражданского автотранспорта. Все трое пострадавших были госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, включая диагностику и лечение полученных травм. Особую тревогу вызывает ситуация с подростком, получившим ранения в результате атаки беспилотника в селе Нежеголь. Пятнадцатилетняя девушка обратилась за медицинской помощью самостоятельно, сообщив о минно-взрывной травме и повреждениях ног. После первичного осмотра в Шебекинской центральной районной больнице было принято решение о ее переводе в областное детское медицинское учреждение для проведения более детального обследования и оказания специализированной медицинской помощи. Эти события подчеркивают критичность сложившейся ситуации и необходимость усиления мер безопасности для защиты мирного населения. \В связи с обострением ситуации в регионе, власти Белгородской области предпринимают все возможные меры для обеспечения безопасности жителей и оказания помощи пострадавшим. Губернатор Гладков подчеркнул, что оперативные службы находятся в постоянной готовности к реагированию на новые вызовы и оказанию экстренной помощи. Он также отметил важность взаимодействия с населением, призывая граждан соблюдать меры предосторожности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и незамедлительно сообщать о любых подозрительных объектах или ситуациях. Ведется постоянный мониторинг обстановки и анализ поступающей информации для принятия своевременных и адекватных мер реагирования. Особое внимание уделяется организации медицинской помощи пострадавшим, обеспечению их необходимыми лекарствами и оказанию психологической поддержки. Кроме того, ведется работа по восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате обстрелов, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность населенных пунктов. Власти области выражают глубокую признательность медицинским работникам, сотрудникам экстренных служб и всем, кто оказывает помощь пострадавшим в эти трудные дни. Работа по оказанию помощи и защите мирного населения является приоритетной задачей для региональных властей. Губернатор неоднократно заявлял о решимости защитить жителей области и предпринять все необходимые усилия для обеспечения их безопасности. Продолжаются регулярные совещания с представителями силовых структур и профильных ведомств для координации действий и выработки эффективных мер противодействия. \Ранее в этот же день глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об аналогичном инциденте – атаке дронов на автомобиль мирной жительницы в селе Новый Ропск. Пострадавшая женщина была оперативно доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Этот инцидент, как и серия атак в Белгородской области, свидетельствует о системном характере обстрелов приграничных регионов, что вызывает серьезную озабоченность как у местных властей, так и у федерального центра. Отмечается необходимость усиления мер безопасности на всей территории, граничащей с Украиной, включая увеличение количества патрулей, установку дополнительных систем раннего предупреждения и совершенствование работы по эвакуации населения из опасных районов. Ситуация находится под постоянным контролем, и все необходимые ресурсы направляются на обеспечение безопасности граждан. Власти призывают жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и следовать указаниям компетентных органов. Продолжается работа по сбору и анализу информации о причиненном ущербе, а также по оказанию помощи пострадавшим семьям. Эти события подчеркивают необходимость скорейшего урегулирования конфликта и установления мира, чтобы положить конец страданиям мирного населения и обеспечить безопасность граждан





