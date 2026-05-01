Обрушение дома в Махачкале: эвакуированы 300 человек, Меликов уходит с поста главы Дагестана

📆5/1/2026 4:12 AM
📰lifenews_ru
В Махачкале из-за подмыва грунта обрушилась трёхэтажная пристройка к многоквартирному дому. Эвакуированы около 300 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил о необходимости переселения жителей из опасных зон. В то же время он покидает пост главы республики.

5 апреля в Махачкале произошло обрушение трёхэтажной пристройки к многоквартирному дому из-за подмыва грунта во время сильных дождей. В результате инцидента было эвакуировано около 300 человек из четырёх соседних домов, однако пострадавших нет.

Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя ситуацию, заявил о необходимости реализации амбициозных программ по строительству новых жилых массивов для переселения жителей из оползневых и потенциально опасных зон подтопления. Он подчеркнул, что сейчас приоритетной задачей является обеспечение компенсаций для пострадавших от стихийных бедствий, включая подтопления, оползни и обвалы скал, которые произошли в регионе в конце марта — начале апреля. Между тем, стало известно, что Сергей Меликов покидает пост главы Дагестана. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями республики.

Новая должность Меликова пока не называется, но российский лидер дал понять, что будет внимательно следить за работой новой команды в Дагестане. В последние годы регион сталкивается с увеличением числа природных катастроф, что требует срочного решения вопросов по укреплению инфраструктуры и защите населения. Эксперты отмечают, что климатические изменения и нестабильность грунтов в горных районах увеличивают риски подобных инцидентов. В связи с этим власти планируют усилить контроль за состоянием зданий и коммуникаций, а также разработать долгосрочные меры по предотвращению ЧС.

В свою очередь, местные жители выражают обеспокоенность частотой таких происшествий и надеются на скорейшее решение проблем. В то же время, в правительстве Дагестана уже начата работа по оценке ущерба и разработке планов по восстановлению пострадавших территорий. Ожидается, что в ближайшее время будут объявлены конкретные меры поддержки для пострадавших семей

