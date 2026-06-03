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Образование кластера беспилотных систем в Северо-Западном округе

Экономика И Бизнес News

Образование кластера беспилотных систем в Северо-Западном округе
Северо-Западный ОкругБеспилотные СистемыПетербургский Международный Экономический Фору
📆6/3/2026 2:52 PM
📰aifonline
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В Санкт-Петербурге на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было заключено соглашение об образовании первого кластера беспилотных систем в Северо-Западном округе. В проекте участвуют Санкт-Петербург, Архангельская, Калининградская, Ленинградская и Мурманская области, а также Карелия и Федеральный центр беспилотных авиационных систем.

В Санкт-Петербурге на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было заключено соглашение об образовании первого кластер а беспилотных систем в Северо-Западном округе. В проекте участвуют Санкт-Петербург, Архангельская, Калининградская, Ленинградская и Мурманская области, а также Карелия и Федеральный центр беспилотных авиационных систем.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков отметил, что объединение научного, промышленного и образовательного потенциала регионов позволит создать эффективную кооперацию в разработке технологий и их практическом применении. Беспилотные системы применимы в мониторинге лесов, энергетических и транспортных объектов, в АПК, портовой деятельности, арктических проектах и развитии Северного морского пути. Появление кластера открывает возможности для привлечения инвестиций и развития научно-производственных центров для подготовки кадров в этой сфере. Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ выступит с экономической повесткой, подчеркнув важность развития экономики, инвестиций и международного сотрудничества.

ПМЭФ является одной из крупнейших деловых площадок РФ для обсуждения экономических вопросов и инвестиций

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