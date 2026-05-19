Обращение Владимира Путина к гражданам КНР: 25 лет с соглашением о добрососедстве, отношения достигли нового уровня, и 40 документов для реализации планов на будущее

ChinaSoviet UnionRussian Federation
📆5/19/2026 12:39 AM
📰aifonline
Москва, 19 мая - АиФ-Москва. Президент Российской Федерации Владимир Путин в преддверии своего визита в Китайскую Народную Республику обратился к жителям КНР с видеообращением. Президент подчеркнул, что рад вновь посетить Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Он отметил, что 25 лет назад РФ и Китайская Народная Республика подписали соглашение о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

"В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере," — сказал Путин. Си Цзиньпин назвал Владимира Путина "давним добрым другом", напомнив, что контакты РФ и КНР помогают реализовывать самые смелые планы на будущее. Российская Федерация и Китайская Народная Республика готовы оказывать друг другу поддержку по основным вопросам, в частности, речь идёт о защите суверенитета.

Подробная информация об визите Путина в Китай, включая список делегации и намеченных документов, ожидается в ближайшее время. Важно отметить, что вместо традиционной публикации статьи в китайских СМИ он записал видеообращение к гражданам КНР.

