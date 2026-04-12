Обострение в Ормузском проливе: Иран отвергает заявления США, угрожает экономическим последствиям

Напряженность в Ормузском проливе продолжает расти. Иран отвергает заявления США о контроле над проливом и не может найти свои мины. Перемирие между США и Ираном под угрозой. Энергетический кризис в Европе.

Утверждения Центрального командования ВС США (CENTCOM) решительно отвергаются, сказал он. Решение о прохождении любого корабля принимается вооруженными силами Исламской Республики Иран , - процитировало Зольфагари агентство AFP. В рамках более широкой миссии по обеспечению полного очищения пролива от морских мин, ранее заложенных Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Иран а), сообщили до этого.

Сегодня мы начали процесс создания нового прохода и в скором времени поделимся этим безопасным маршрутом с морской отраслью, чтобы способствовать свободному движению товаров, - заявил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM. По его словам, в ближайшие дни к операциям по разминированию присоединятся дополнительные силы США, в том числе - подводные дроны. И не располагает возможностями для их разминирования. По словам собеседников издания, именно это является одной из причин, по которым Тегеран не может быстро выполнить требования администрации Трампа обеспечить свободный проход через пролив. Тегеран заминировал пролив с малых катеров в марте - вскоре после начала войны США и Израиля против Ирана. Мины вкупе с угрозой иранских ракетных и дроновых ударов сократили поток нефтяных танкеров и других судов до минимума, взвинтили мировые цены на энергоносители и обеспечили Ирану главный козырь в войне. Тегеран оставил в проливе узкий коридор, разрешив проход судам, уплатившим пошлину. По данным одного из собеседников издания, Иран настаивает на контроле над проливом и на праве взимать пошлины с проходящих через него судов. Делегация страны также отказывается от предлагаемых Соединенными Штатами вариантов совместного контроля над проливом. Требования Вашингтона по этому водному пути и ряду других вопросов чрезмерными и неприемлемыми, сообщило иранское госагентство Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде. Американскую делегацию возглавляет вице-президент страны Джеймс Дэвид Вэнс. Помимо него, в состав группы входят спецпосланник главы государства Стивен Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Во главе иранской делегации - спикер парламента страны Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи. США и Иран объявили двухнедельное перемирие, Тегеран разблокирует Ормузский пролив. Но война США и Израиля с Ираном уже привела к экономическим последствиям для всего мира. Фотогалерея DW. Евросоюз осознает, что из-за войны в Иране надвигается энергетический кризис. Аналитики призывают Брюссель к конкретным мерам и увеличению инвестиций в возобновляемые источники энергии. США: Иран не может найти свои мины в Ормузском проливе. Развитие ситуации вокруг Ормузского пролива вызывает серьезную озабоченность мирового сообщества. Противоречия между США и Ираном, касающиеся контроля над этим стратегическим водным путем, обостряют напряженность в регионе и грозят новыми вызовами для глобальной экономики. Отсутствие прогресса в переговорах между сторонами, а также взаимные обвинения в неспособности обеспечить безопасность судоходства, усиливают неопределенность и подрывают доверие. Иран, судя по всему, стремится сохранить контроль над Ормузским проливом, используя его как рычаг давления в политических и экономических спорах. Заминирование пролива, по всей видимости, стало частью этой стратегии, направленной на ограничение доступа к стратегически важному водному пути. Между тем, США настаивают на свободном судоходстве и требуют от Ирана гарантий безопасности. Очевидно, что достижение компромисса между сторонами является сложной задачей, требующей значительных усилий и готовности к взаимным уступкам. Эскалация напряженности в регионе Персидского залива имеет далеко идущие последствия. Мировые цены на энергоносители уже испытавают на себе влияние конфликта, а потенциальные перебои в поставках нефти могут привести к глобальному экономическому спаду. Европейский союз, осознавая риски, призывает к принятию срочных мер для обеспечения энергетической безопасности и диверсификации источников поставок. В то же время, продолжающиеся военные действия в других частях региона, таких как Ливан, усугубляют общую нестабильность и угрожают перемирию между США и Ираном. Нарушения перемирия между Украиной и Россией также добавляют сложности к международной обстановке. Таким образом, ситуация вокруг Ормузского пролива является лишь одним из звеньев сложной цепи международных проблем, требующих незамедлительного и скоординированного реагирования. Важно отметить, что заявления сторон и их фактические действия могут расходиться. Неоднозначность в вопросе о местонахождении иранских мин, а также отсутствие ясности в отношении планов по разминированию, создают дополнительные сложности для разрешения конфликта. В то время как США заявляют о готовности оказать помощь в обеспечении безопасности судоходства, Иран выражает сомнения в эффективности такой помощи. Эти разногласия подчеркивают необходимость выработки механизмов доверия и транспарентности, которые могли бы снизить риски недопонимания и эскалации. Аналитики предупреждают о возможных последствиях затяжного конфликта в регионе, включая рост террористической угрозы, ухудшение гуманитарной ситуации и усиление геополитической напряженности. Важно, чтобы все заинтересованные стороны проявили политическую волю и стремление к мирному урегулированию конфликта, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля. При этом, необходимо учитывать интересы всех сторон, включая страны региона, международные организации и глобальную экономику. Только путем диалога и взаимного уважения можно найти долгосрочное решение, которое обеспечит стабильность и процветание в регионе





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ормузский Пролив Иран США Перемирие Энергетический Кризис Война Разминирование

United States Latest News, United States Headlines