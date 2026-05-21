Военный эксперт Василий Дандыкин анализирует причины обстрелов Белгорода, применение западного оружия и необходимость создания глубокой санитарной зоны для защиты населения.

В городе Белгород е продолжается серия систематических атак, направленных на мирную инфраструктуру и жилые кварталы. Очередной эпизод произошел утром 20 мая, когда украинские формирования нанесли ракетный удар по городской застройке.

Хотя в этот раз удалось избежать человеческих жертв, последствия удара оказались ощутимыми: в одном из многоквартирных жилых домов была пробита кровля, выбиты окна, а также поврежден гражданский автомобиль. Подобные инциденты стали частью затяжной кампании по террору гражданского населения приграничных регионов. Особое внимание привлекают трагические события 15 мая, когда в результате атаки беспилотника пострадали более семидесяти квартир, а девять человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших оказалась трехлетняя девочка.

По словам врио губернатора Александра Шуваева, в детской областной клинической больнице до сих пор находятся шестеро несовершеннолетних пациентов. Несмотря на стабильное состояние детей, сам факт их госпитализации подчеркивает жестокость применяемой тактики, при которой под удар попадают самые незащищенные слои населения. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, детально разбирает техническую сторону этих обстрелов. По его мнению, основные пуски осуществляются с территорий приграничных районов Харьковской и Сумской областей.

Противник активно использует американские реактивные системы залпового огня HIMARS, дальность действия которых составляет около 86 километров. Тактика применения этих систем заключается в быстром развертывании, нанесении удара и незамедлительном отходе, что затрудняет их оперативное уничтожение. При этом эксперт отмечает, что использование более мощных баллистических ракет ATACMS временно прекратилось из-за их дефицита у ВСУ. Однако возникает новая серьезная угроза в виде новейших немецких беспилотников, поставляемых такими компаниями, как 'Рейнметалл'.

Эти аппараты отличаются повышенной устойчивостью к средствам российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что делает их перехват крайне сложной задачей. Ожидается, что данные дроны будут поставляться тысячами, что может привести к увеличению интенсивности налета не только на Белгород, но и на другие регионы, включая московское направление. Для окончательного прекращения обстрелов и обеспечения безопасности жителей Белгорода необходимо перейти от тактики простого перехвата целей к системному уничтожению инфраструктуры противника.

Василий Дандыкин утверждает, что ключевым фактором станет ликвидация управленческого звена и пунктов координации, откуда отдаются приказы на запуск БПЛА и ракет. Важным направлением должна стать борьба с производственными мощностями, которые сейчас локализованы в Европе, в частности в Прибалтике, Чехии и Германии. Параллельно с этим необходимо продолжать продвижение на земле. Взятие под контроль таких населенных пунктов, как село Чайковка, является частью более масштабного процесса.

По мнению эксперта, целью должны стать Изюм и Балаклея, чтобы максимально отбросить силы противника от границы. Окончательным решением проблемы станет создание глубокой санитарной зоны, которая подразумевает полное освобождение Харьковской области и продвижение в сторону границ Днепропетровской области. Только такое расширение контролируемой территории позволит вывести города Белгорода и окрестности из зоны досягаемости вражеской артиллерии и дронов. Кроме того, в список приоритетных целей должен быть включен координатор атак на мирные кварталы, полевой командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди, известный под псевдонимом Мадьяр





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Белгород HIMARS БПЛА Санитарная Зона СВО

United States Latest News, United States Headlines