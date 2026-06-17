Обновление рейтинга UFC: Гэтжи стал чемпионом, Яна поднялся на третье место

После победы Джастина Гэтжи над Илией Топурией на турнире UFC Freedom 250 обновился топ-5 рейтинга легковесов. Российский боец Яна улучшил свою позицию, а бывший чемпион Топурия потерял несколько мест. Ислам Махачев и Александр Волкановски сохранили первые два места.

В обновлённом рейтинг е легковесов UFC произошли значительные изменения после турнира Freedom 250, на котором Джастин Гэтжи завоевал титул чемпиона, победив Илию Топурию. Российский боец Яна поднялся на третью позицию, имея в своём активе 20 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах.

Новый чемпион США Джастин Гэтжи разместился на четвёртой строке, а потерпевший неудачу Топурия опустился на пятое место. При этом абсолютным лидером остаётся ещё один представитель России Ислам Махачев,osecondое место занимает австралиец Александр Волкановски. Данные изменения отражают динамику развития lightweight-дивизиона и продолжающуюся борьбу за признание лучших бойцов мира. Помимо этого, в随著新科冠军贾斯丁·盖吉在UFC轻量级自由赛250期加冕，击败伊利亞·托普里亚后，最新UFC轻量级排名发生了显著变动。Russian fighter Yan has climbed to third place in the rankings, boasting 20 wins and five losses in MMA.

The new champion, American Justin Gaethje, now occupies fourth place, while the defeated Topuria has dropped to fifth. Meanwhile, Islam Makhachev of Russia retains the top spot, with Australia's Alexander Volkanovski holding second place. These shifts underscore the volatile nature of the lightweight division and the continuous competition among the world's elite fighters





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