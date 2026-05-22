Глава региона Леонид Пасечник обнародовал кадры последствий удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики. Атаке подверглись учебный корпус и общежитие, принадлежащие Старобельскому профессиональному колледжу, входящему в структуру Луганского педагогического университета.

Москва, 22 мая - АиФ-Москва. Обнародованы кадры, запечатлевшие последствия удар а Вооруженных сил Украины по колледж у в Старобельске Луганской Народной Республики. Снимки в своем канале Max опубликовал глава региона Леонид Пасечник, который рассказал о произошедшем инциденте.

Атаке с использованием украинских беспилотников подверглись учебный корпус и общежитие, принадлежащие Старобельскому профессиональному колледжу, входящему в структуру Луганского педагогического университета. На опубликованных кадрах отчетливо видно, что оба здания получили значительные повреждения. В стене учебного корпуса образовалась глубокая дыра, все окна разбиты. Над строением поднимается дым, а у его основания разбросаны фрагменты разрушенных конструкций.

В левой части здания продолжается тушение пожара. Общежитие, имеющее пять этажей, частично разрушилось. На нем отсутствуют окна, а внешняя облицовка сорвана. Помимо двух основных зданий, на фотографиях видны и другие пострадавшие строения, расположенные на территории учебного заведения.

В видеоматериале, предоставленном Министерством по чрезвычайным ситуациям, демонстрируется работа аварийно-спасательных служб. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией огня и разбором завалов, используя для этого как ручной труд, так и специализированную технику. По информации Леонида Пасечника, нападение было совершено в ночное время, когда студенты находились в постелях. В общежитии на момент атаки проживало 86 несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет.

В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили 35 человек. Трое пострадавших были извлечены из-под обломков благодаря оперативным действиям спасателей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь





