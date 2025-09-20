Обзор хоккейных новостей: комментарии тренеров и игроков о текущих событиях

Анализ выступлений команд КХЛ, комментарии тренеров и игроков о прошедших матчах и текущей ситуации в лига. Обсуждение перспектив команд, травм игроков и предстоящих событиях, таких как Кубок Первого канала.

Давыдов прокомментировал текущее положение «Салавата Юлаева» в Восточной конференции, подчеркнув необходимость терпения со стороны хоккей ного сообщества Башкортостана. Он отметил, что сезон следует посвятить наигрыванию нового костяка команды, чтобы заложить основу для будущих успехов. Давыдов выразил удовлетворение тем, что уже видит определенный рисунок игры, что свидетельствует о прогрессе, несмотря на текущие трудности.

Он призвал болельщиков набраться терпения и поддержать команду в этот непростой период перестройки. Козлов также высказался о ситуации в «Салавате Юлаеве», обратив внимание на состав команды. Он указал на наличие молодых игроков, включая защитников 2007 года рождения, и подчеркнул, что многие из них впервые участвовали в «Зеленом дерби». Козлов подчеркнул, что это важный опыт для молодых хоккеистов, который поможет им адаптироваться к требованиям профессионального хоккея. Малкин, в свою очередь, поделился размышлениями о своем будущем, вспомнив пример Маршанда, который после обмена выиграл Кубок Стэнли. Малкин признался, что не знает, как бы он отреагировал на возможный обмен из «Питтсбурга», и выразил привязанность к команде, в которой провел много лет. Квартальнов прокомментировал матч между СКА и «Динамо», отметив, что СКА быстро реализовало большинство, но «Динамо» может извлечь уроки из этой игры. Он подчеркнул, что у «Динамо» было много шансов, которые они не смогли реализовать. Ларионов проанализировал победу СКА над «Динамо» Минск, назвав матч сложным. Он отметил, что такие игры делают команду сильнее, чем легкие победы. Ларионов похвалил вратаря Заврагина за его игру, отметив, что две пропущенные шайбы – не его вина. Он также сообщил о небольшом повреждении Плешкова и выразил надежду, что травма несерьезная. Новость о невесте Далина, перенесшей операцию по пересадке сердца, вызвала волну поддержки. Защитник «Баффало» и «Каролины» поблагодарил врачей, НХЛ, клуб, доноров и болельщиков за оказанную помощь. Козлов прокомментировал штраф Зоркину за потерю фитнес-браслета, признавшись, что не знал о таком правиле. Он отметил, что у «Салавата» нет командных трекеров, поэтому санкций не будет. Гатиятулин поделился впечатлениями от победы «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым», отметив, что команда ощущала давление после неудачной серии, но чувствовала поддержку болельщиков. Ротенберг анонсировал Кубок Первого канала в Новосибирске, пообещав сделать мероприятие особенным и нацелиться на третью подряд победу в турнире. Роман Горбунов отметил результативность матчей со «Спартаком», назвав хоккей азартным. Сапего прокомментировал матч СКА против «Динамо» Минск, отметив, что пауза в игре сказалась на команде, но они смогли вернуться в игру. Родуолд выразил удивление по поводу штрафа Зоркину, отметив, что не уверен, есть ли такое правило в НХЛ. Защитник «Трактора» Гросс поделился впечатлениями от жизни в России, назвав Челябинск отличным городом. Жамнов проанализировал поражение «Спартака» от «Автомобилиста», отметив, что команда принимает неправильные решения в стрессовых ситуациях в концовке матча. Гришин прокомментировал поражение «Нефтехимика» от «Трактора», подчеркнув необходимость повышения мастерства и хладнокровия





sportsru / 🏆 7. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

КХЛ Хоккей Салават Юлаев СКА Динамо Ак Барс

Россия Последние новости, Россия Последние новости