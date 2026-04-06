Обзор хоккейных новостей: продление контрактов, кадровые перестановки и интерес к игрокам

Сводка главных хоккейных новостей за 6 апреля 2026 года: продление контракта с тренером «Барыса», объяснение увольнения тренера «Динамо», продление контракта с игроком «Авангарда», новости ВХЛ и интерес к игроку из Минска со стороны НХЛ.

Представляем вашему вниманию обзор главных хоккей ных новостей, произошедших 6 апреля 2026 года, охватывающий ключевые события в КХЛ и ВХЛ , а также новости о трансферах и потенциальном интересе к игрокам со стороны НХЛ . Начнем с важных кадровых решений, которые влияют на формирование команд и их стратегию на следующий сезон. Казахстанский клуб « Барыс » объявил о продлении контракта с главным тренером Михаилом Кравцом.

Это значимое событие для команды, учитывая положительные результаты, достигнутые под его руководством в текущем сезоне. Соглашение с тренером рассчитано до 31 мая 2027 года, что свидетельствует о доверии руководства клуба к его работе. В телеграм-канале клуба подчеркивается, что под руководством Михаила Григорьевича «Барыс» занял 10-е место в Восточной конференции регулярного чемпионата, показав лучший результат за последние три сезона. Кроме того, отмечается прогресс казахстанских хоккеистов, что указывает на успешную работу тренера по развитию игроков. Михаил Кравец возглавил «Барыс» в 2025 году, ранее он имел опыт работы в КХЛ, тренируя такие команды, как «Витязь», «Амур», «Авангард» и «Куньлунь Ред Стар». Эта новость свидетельствует о стабильности в тренерском штабе «Барыса» и о стремлении клуба к долгосрочному планированию. Далее перейдем к новостям, связанным с московским «Динамо», где произошли изменения в тренерском штабе по ходу сезона. Президент клуба Виктор Воронин объяснил причины увольнения Алексея Кудашова. По словам Воронина, ключевым фактором стали разногласия по составу команды и, как следствие, нестабильные результаты. Акционеры изначально доверяли Кудашову и его решениям, однако изменения в составе, которые, по мнению президента, были ошибочными, привели к негативным последствиям. Воронин отметил, что чехарда с опытными игроками, ушедшими из команды, негативно сказалась на результатах. В итоге, в клуб был назначен новый главный тренер, Вячеслав Козлов, который, по словам Воронина, сразу заявил, что не участвовал в формировании текущего состава, что добавило неопределенности в ситуацию. Эти события подчеркивают важность правильного подбора игроков и стабильности в тренерском штабе для достижения успеха. Не менее важной новостью стало продление контракта с нападающим «Авангарда» Эндрю Потуральски на один сезон. Американский форвард проводит свой первый сезон в КХЛ в составе омского клуба и уже успел зарекомендовать себя. За 72 игры Потуральски набрал 69 очков, забросив 27 шайб и отдав 42 результативные передачи, продемонстрировав высокий уровень результативности и полезности (+31). Его участие в Матче звёзд КХЛ в феврале 2026 года является признанием его таланта. Стоит отметить его успешный опыт в АХЛ, где он был признан самым ценным хоккеистом, выступая за «Сан-Хосе Барракуда». Всего на счету 32‑летнего хоккеиста 527 матчей и 493 очка в АХЛ. Продление контракта с Потуральски свидетельствует о важности игрока для «Авангарда» и о желании клуба сохранить его в своих рядах. Завершим обзор новостями из ВХЛ, где определились все пары второго раунда плей-офф. В последнем матче первого раунда «Горняк-УГМК» переиграл пермский «Молот», обеспечив себе место в четвертьфинале Кубка чемпионов России. Кроме того, появилась информация об интересе со стороны 15 команд НХЛ к белорусскому нападающему минского «Динамо» Виталию Пинчуку. Форвард провел успешный сезон в КХЛ, набрав 31 шайбу и 35 результативных передач в 65 матчах. В текущем плей-офф он отметился тремя очками в четырех играх. Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли сообщил об этом в социальной сети Х. Пинчук не был выбран на драфте НХЛ, но демонстрирует стабильные результаты в КХЛ на протяжении всей своей карьеры в минском «Динамо», где он провел 276 матчей, забросив 81 шайбу и отдав 82 результативные передачи





КХЛ ВХЛ Барыс Динамо Авангард Пинчук Потуральски Кравец Кудашов НХЛ Трансферы Плей-Офф

