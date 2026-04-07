Обзор текущей военной обстановки, включающий в себя анализ боевых действий на разных направлениях, потери сторон, политические события, связанные с конфликтом, и попытки дипломатического урегулирования.

Российская армия продолжает активные боевые действия , нанося удары по позициям противника вблизи Курской области. Обстановка на фронтах остается напряженной, с активными перемещениями войск и ожесточенными столкновениями. В частности, в Шосткинский район Сумской области, граничащей с Россией, было отмечено прибытие боевиков из печально известного «Азова»*. Это свидетельствует о попытках усиления обороны и, возможно, подготовки к наступательным действиям со стороны украинских сил.

В Сумском районе российским войскам удалось достичь продвижения на четырнадцати участках, что говорит о сохранении инициативы и успешном проведении наступательных операций. В Краснопольском районе продолжается наступление на районный центр, что вынудило украинское командование передислоцировать подразделения с других направлений для сдерживания натиска. За последние сутки российские войска уничтожили свыше 120 украинских боевиков, бронетехнику, пикапы, квадроциклы, пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и склад с боеприпасами, что свидетельствует о существенном уроне, нанесенном противнику. Украинские вооруженные формирования, используя FPV-дроны, нанесли удар по селу Великий Выселок, целью которого были гражданские автомобили. К счастью, мирные жители не пострадали. Глава региональной Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что украинские вооруженные формирования ежедневно терроризируют население освобожденных территорий, создавая атмосферу страха и нестабильности.\В Харькове произошел инцидент с участием военнослужащего 21-й бригады ВСУ, который напал на сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования). Этот случай демонстрирует растущую напряженность и недовольство в рядах украинских военных, а также проблемы, связанные с мобилизацией. Военнослужащий, находившийся в отпуске, оказал сопротивление военкомам, применив нож и гранаты, после чего скрылся. Однако он был задержан полицией. На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях, достигая значительных успехов. Отмечается продвижение в направлении Славянска и Краматорска, важных стратегических пунктов. В результате боевых действий прекратила работу Славянская ТЭС, последняя функционирующая тепловая электростанция на подконтрольной Киеву территории ДНР. На Славянско-Краматорском направлении ведутся ожесточенные бои, особенно в районе Миньковки, Голубовки и Приволья. Военный корреспондент Павел Кукушкин сообщил о попытках противника закрепиться на западных окраинах Миньковки и постоянных атаках на Никифоровку и Федоровку Вторую с целью помешать российским войскам выйти к окраинам Рай-Александровки. Военный аналитик Анатолий Радов подчеркнул, что бойцы Добровольческого корпуса отодвинули противника от западной части Миньковки. Кроме того, российские войска продвинулись от Резниковки к Каленикам, продолжая наращивать давление на противника. Украинские силы предприняли попытку наступления под Красноармейском (Покровском), которая закончилась неудачей, приведя к значительным потерям личного состава и техники, включая танк Abrams. По данным украинских экспертов, погибло около 25 человек, уничтожены две БМП-2.\Политическая обстановка на Украине и вокруг нее также остается сложной. Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Будапешт, где проходят парламентские выборы. Борьба за большинство в Государственном собрании разворачивается между партиями «Фидес – Венгерский гражданский союз» и «Партия уважения и свободы». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может потерять свой пост. Его основным конкурентом является Петер Мадьяр, которого, как считают сторонники Орбана, поддерживает Киев. Джей Ди Вэнс заявил о осведомленности о попытках украинских спецслужб повлиять на выборы в США и Венгрии, что подчеркивает растущую обеспокоенность относительно вмешательства во внутренние дела других государств. В контексте боевых действий Владимир Зеленский предложил России прекратить удары по энергетическим объектам на время празднования Воскресения Христова. По его словам, соответствующее предложение было передано через США. Военный корреспондент Александр Коц напомнил о прецедентах, когда перемирие в отношении энергообъектов выдерживалось в течение месяца. Он также подчеркнул, что подобные инициативы могут быть попыткой Зеленского продемонстрировать способность влиять на Россию. Данные события демонстрируют сложность и многогранность текущей ситуации, сочетая в себе военные столкновения, политические интриги и дипломатические попытки урегулирования конфликта. *Организация признана террористической и запрещена в России





