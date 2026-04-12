Обзор первого периода матча Вашингтон Кэпиталз против Питтсбург Пингвинз

Яркий и насыщенный первый период матча между Вашингтон Кэпиталз и Питтсбург Пингвинз. Голы, отмененные взятия ворот, опасные моменты и борьба до последней секунды. Обзор ключевых событий первой трети игры.

ГОООЛ! Столичные серьезно насели на чужой пятачок, и в результате ван Римсдайк продавил щитки Скиннера, протолкнув шайбу за ленточку! Коппанен в контратаке пингвинов прострелил на дальнюю штангу, но шайба, коснувшись конька Чикрана, едва не юркнула в ворота! Бовиллье нанес бросок со входа в зону атаки, и Скиннер сумел отразить шайбу, быстро доработав ловушкой.

Чинахов напомнил о своем кистевом броске, но Томпсону пришлось изрядно постараться, чтобы отразить эту шайбу! Ван Римсдайк выполнил наброс от правого борта, а Илья Протас пытался подправить с пятака, но шайба не сумела пройти мимо Скиннера. Бразо атаковал с пятака, но Томпсон справился с прямым броском и последующим добиванием! Леонард попытался протолкнуть шайбу под ближнюю штангу, но щиток Скиннера воспрепятствовал его замыслу. Новак прорвался к воротам и бросил с неудобной руки, но Томпсон отбил шайбу! Похоже, шайба угодила в маску голкипера! Кросби покинул штрафной бокс, и мы возвращаемся к игре 5 на 5. Кэпиталз, по инерции, продолжают атаковать. \Прозвучала сирена! Первый период не порадовал голами, хотя в конце периода шайба побывала в воротах Питтсбурга. Но спасительный офсайд для пингвинов помешал Александру Овечкину заработать ассистентский балл. Продолжение следует! Отменен гол! Еще в развитии атаки столичные забрались в положение вне игры, так что возвращаемся к 0:0. ГООООЛ! Большинство реализовано! Овечкин выполнил наброс от левого борта, Сурдиф с лета подправил, шайба попала в перекладину, а затем, отскочив от спины вратаря, оказалась за ленточкой! Илья Протас нанес бросок с разворота, и Скиннер надежно закрыл домик! Алексей Протас готов был добавить с пятака, но шайба так и не выскочила из-под щитка. Сразу несколько дальних бросков по воротам Вашингтона! Соловьев приложился от синей линии, но Томпсон поймал шайбу в ловушку. Летанг выполнил наброс на пятак, Кросби поборолся за отскок и бросил низом, но Томпсон щитками перекрыл низ ворот! Илья Протас получил возможность бросить с пятака, но не сумел переиграть Скиннера! Карлссон прострелил на дальнюю штангу, Кросби бросил, но Томпсон успел переместиться! \Время первого удаления! Фехервари наказан малым штрафом за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Большинство для Питтсбурга. Овечкин опасно подправлял с пятака! Скиннер не пропустил шайбу в ворота Пингвинз, успев опустить щитки на лед! И вот Скиннер снова пригодился! Голкипер Питтсбурга среагировал на дальний бросок. Вашингтон пытается задержаться с контролем шайбы в зоне соперника, но пока вся игра сводится к борьбе в углах. Прошел обмен атаками с ходу, но до бросков по воротам так и не дошло. Состоялось стартовое вбрасывание! Кросби и Овечкин сошлись на точке! Как вам такое? Поехали





