Обзор футбольных новостей: Арсенал, Реал, трансферы, VAR и другие события

Обзор последних футбольных новостей: Арсенал в борьбе за чемпионство, Реал в поиске побед, VAR и судейские решения, трансферные слухи и другие события из мира футбола.

Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уокер-Питерс, Пабло, Саммервилл, Соучек, Фернандеш, Боуэн, Кастельянос Жозе Са, Крейчи, С. Буэно, Москера, Гомес, Уго Буэно, Гомес, Андре, Белльгард, Тшатшуа, Армстронг. Арсенал у необходимо выигрывать этот матч без колебаний. Если не побеждать дома, о каких чемпионских амбициях может идти речь? Сити сейчас в отличной форме, но и они могут оступиться, хотя я не удивлюсь, если они продолжат выигрывать все матчи.

Далее, Хайкин получил норвежский паспорт, Реал снова не смог победить, «Авангард» и «Локомотив» одержали победы, Ларионов остается в СКА, Карасев назначен на матч «Зенит» – «Краснодар». Арбелоа считает, что Реал не упустил титул в Ла Лиге: Я почувствую это только тогда, когда мы действительно проиграем чемпионат. Нужно бороться до последнего дня. ТВ Реала после ничьей с Жироной 1:1: Я могу помочь вам с ВАР. Эти слова Негрейры, сказанные Бартомеу, все объясняют. Зачем нужен ВАР? Мы увидели это, когда незаконно отменили красную карточку Барселоны. Арбелоа о ничьей 1:1 с Жироной: Реал провел не самый выдающийся матч, но должен был победить, вот и все. Насчет Винисиуса и Мбаппе я не беспокоюсь, они в пятерке лучших игроков мира. Арбелоа о падении Мбаппе: Чистый пенальти – и здесь, и на Луне. Ничего нового, просто еще один пример. У Реала много проблем с судьями. ФИФА не будет переносить матчи сборной Ирана на ЧМ-2026 из США. Об этом заявила президент Мексики: Такой шаг потребовал бы огромных логистических усилий. Гендиректор Ливерпуля о протестах фанатов против повышения цен на билеты: Просим опираться на факты. За 10 лет конкуренты повысили цены на 17%, мы – на 4%. Тарханов о Головине и топ-клубе: Может там играть, Монако тоже им считается. Единственный момент – возраст. В 30 лет уже поздно идти на повышение. Куртуа надеется сыграть за Реал в матчах 1/2 финала ЛЧ, если клуб туда попадет. Вратарь выбыл с травмой мышцы бедра в марте. Помазун о пенальти Барко: Это не понты, очень сложно для вратаря. Латышонок сыграл отлично – выдержал позицию и остался на месте.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Смешной эпизод с VAR и Пау Кубарси попал в трансляцию матча «Барсы» и «Атлетико»: хотел заглянуть в экран после удаленияНо его выключили.

Судейские ошибки в РПЛ: Обзор спорных эпизодов 23-го тураАнализ судейских решений в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. Обзор спорных эпизодов, ошибки арбитров, роль VAR и влияние на результаты матчей.

«Барселона» подала жалобу в УЕФА по поводу решений арбитра и VAR в матче с «Атлетико»«Барселона» подала жалобу в УЕФА по поводу решений арбитра и VAR в матче с «Атлетико».

Экс-арбитр Фернандес о судействе Ковача: «Катастрофа» – слишком мягкоБывший арбитр Фернандес резко раскритиковал судейство Иштвана Ковача в матче, назвав его хуже катастрофического. Фернандес обратил внимание на очевидные ошибки в эпизодах с фолом Кубарси и игрой рукой Пубиля, которые, по его мнению, не должны были требовать вмешательства VAR.

