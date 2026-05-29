Обзор громких уголовных дел в России: от госизмены до контрабанды древностей
📆5/29/2026 10:22 PM
Суды России вынесли приговоры по делам учёных-изменников, оскорбления чувств верующих, контрабанды наркотиков, терактов, убийств, экстремизма и контрабанды культурных ценностей.

В последнее время российские суды вынесли ряд резонансных приговоров по уголовным делам, охватывающим такие составы преступлений, как госизмена , оскорбление чувств верующих , контрабанда , заказные убийства и терроризм .

Одно из самых громких дел касается двух учёных - главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерия Звегинцева и доцента Томского политеха Владислава Галкина. Они признаны виновными в государственной измене по статье 275 УК РФ за публикацию в иранском научном журнале данных по газовой динамике, которые, по мнению следствия, составляли государственную тайну. Каждый из учёных получил по 12,5 года колонии строгого режима.

Этот приговор вызвал широкий резонанс в академической среде, где многие выразили сомнение в обоснованности обвинений, отмечая, что тема публикации была сугубо мирной. Ещё одно резонансное дело связано с москвичкой Ксенией Белоусовой, которая соорудила кальян в пасхальном куличе и выложила видео в интернет. Это было расценено как оскорбление чувств верующих. К тому же у Белоусовой уже был условный срок за хранение наркотиков в 3 года.

Суд счёл, что она не исправилась, и назначил наказание в виде 3 лет и 25 дней колонии общего режима. Кроме того, в Химках был осуждён топ-менеджер студии Disney Датерао Джугал Судхир, прилетевший из Катара. В его багаже нашли мармелад с наркотическим веществом. Суд учёл попытку оправдания, что мармелад якобы был лекарством, но признал его виновным в контрабанде наркотиков.

В Тамбове предотвращён теракт: ФСБ задержала Алексея Милосердова, которого, по данным следствия, завербовали украинские спецслужбы для организации взрывов против судей. Суд приговорил его к 22 годам колонии, из них 4 года тюрьмы и 18 лет строгого режима, а также штраф в миллион рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе раскрыто убийство 17-летней девушки, совершённое в 2001 году. Благодаря современным методам расследования удалось найти убийцу, который всё это время жил на свободе.

Суд приговорил его к 19 годам 10 месяцам лишения свободы. В Крыму обезврежена ячейка экстремистской организации "Хизб ут-тахрир" (запрещена в РФ), пятеро участников получили от 14 до 20 лет лишения свободы. Заочно осуждён главный сержант полка "Азов" (запрещён в РФ) Юрий Фенюк за расстрел мирных граждан в Мариуполе в 2022 году - ему назначено пожизненное лишение свободы. На границе с Норвегией задержан контрабандист, пытавшийся вывезти из России 22 упаковки с древними монетами и медалями на сумму более 3,7 миллиона рублей.

Суд назначил ему крупный штраф, конфисковал автомобиль и сами ценности. Также вынесен приговор бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву, признанному виновным в заказном убийстве ректора Института теологии в 2011 году и вымогательстве. Он приговорён к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима и штрафу 900 тысяч рублей. Наконец, в Красноярском крае осуждён ревнивец - подробности его дела не раскрываются, но он получил срок за совершение насильственного преступления на почве ревности

