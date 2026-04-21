Обзор событий: от Благодатного огня до ликвидации последствий наводнения в Дагестане

📆4/21/2026 10:45 AM
📰
В обзоре представлены главные новости дня: подготовка к схождению Благодатного огня в Иерусалиме, проведение конференции КИТ в Москве с участием ключевых министров и ликвидация последствий катастрофического паводка в Дагестане.

В центре внимания российских СМИ оказались сразу несколько разноплановых событий: от религиозных торжеств мирового масштаба до масштабных технологических форумов и чрезвычайных ситуаций природного характера. 11 апреля в 13:00 по московскому времени все православные верующие смогут увидеть прямую трансляцию из храма Гроба Господня в Иерусалиме, где состоится одно из самых ожидаемых событий года — торжественная церемония схождения Благодатного огня. Это событие ежегодно объединяет миллионы людей по всей планете, становясь символом надежды и духовного обновления, что подчеркивает значимость данного процесса для глобального религиозного сообщества.

В деловой и политической повестке страны ключевым мероприятием станет пленарная сессия Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа, которая пройдет в Москве 8 апреля. Организаторы мероприятия собрали поистине впечатляющий состав участников, среди которых министр экономического развития Максим Решетников, глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов. Также в дискуссиях примут участие ключевые фигуры российского бизнеса и медиаиндустрии: генеральный директор RWB Роберт Мирзоян, глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и руководитель Mediascope Руслан Тагиев. Модерировать столь представительную сессию доверено основателю Wildberries Татьяне Ким, что задает высокий тон дискуссии о будущем цифровой экономики и медиатехнологий в России.

Между тем, в Республике Дагестан ситуация носит тревожный характер из-за природной стихии. Мощные наводнения, вызванные аномальными осадками, привели к человеческим жертвам и масштабным разрушениям. Инфраструктура региона серьезно пострадала: зафиксированы перебои с подачей электричества и воды, разрушены мосты и размыты дорожные полотна. В горных районах опасность представляют сошедшие сели и камнепады. В связи с критической ситуацией власти ввели режим чрезвычайной ситуации в ряде городов, включая Махачкалу, Каспийск и Буйнакск. Тысячи граждан были вынуждены покинуть свои дома в ходе эвакуации. Президент Российской Федерации взял ситуацию под личный контроль, поручив главе МЧС Александру Куренкову совместно с руководителем региона Сергеем Меликовым принять все необходимые меры по ликвидации последствий удара стихии и оказанию адресной помощи каждому пострадавшему жителю.

