Обзор хоккейных новостей: исчезновение Xell, лимит на легионеров, перспективы КХЛ

Сводка новостей из мира хоккея: поиски Xell, обсуждение лимита на легионеров в КХЛ, анализ перспектив команд и комментарии экспертов.

Сегодня, 09:48. Где же Xell? Второй раунд близится к завершению, а его нет ни на ветке Авангард а, ни рядом с любимым клубом. Может, приболел? Или с Невским снюхался? Он вроде не запойный, выпивает, но всегда был здесь. Xell, ты где? Мы все переживаем, скучно без тебя, нет заводилы! 🤣🤷‍♂️

Доброго утра! Торпедо принимает Металлург в Нагорном. Парни! Не сдавайтесь! Играйте от сердца! Нагорный ждёт победы! Верим в команду и ТШ! Всем здоровья! 2010 против СЮ в 1/2: 4:2 в серии (вели вообще 3:0, дожали в конце 6 матча за 5 минут до конца, маячила 7 игра). 2010 против ХК МВД в финале КГ: 4:3 в серии (могли слить, ведь после 2:0 в гостях, проигрывали 2:3 в серии, но в 6-7 матчах взяли верх общим счетом 9:1 в обеих матчах: 7:1 и 2:0 соответственно). 2025 против ДМСК в 1/4: 2:4 в серии, здесь все знают, чем закончилось. Всего 5 случаев, когда Акбарс повел 2-0 в гостях (будучи ниже посевом): 2010 против ММГ в 1/4: 4:2 в серии (тоже два матча (3-4) подряд у себя слили, в итоге взяли 5-6 матчи). 2010 против СЮ в 1/2: 4:2 в серии (вели вообще 3:0, дожали в конце 6 матча за 5 минут до конца, маячила 7 игра). 2010 против ХК МВД в финале КГ: 4:3 в серии (могли слить, ведь после 2:0 в гостях, проигрывали 2:3 в серии, но в 6-7 матчах взяли верх общим счетом 9:1 в обеих матчах: 7:1 и 2:0 соответственно). 2017 против Авы в 1/4: 4:2 в серии (обменивались победами после 2:0, закрыв 6 матч красиво 5:0). 2025 против ДМСК в 1/4: 2:4 в серии, здесь все знают, чем закончилось. Шестой случай: Будет ли здесь 4-0/4-1 в пользу Акбарса против Минска? Магнитка и Локо безусловные фавориты, должны сойтись в финале. Если Торпедо и СЮ возьмут у них по игре - уже будет чудо. Минск пока разочаровывает, Квартальнов ничего не может предложить против Казани... Есть такой момент, с лимитом на легионеров, его нужно отменять всем или тот же Минск, Барыс, Драконы тоже уравнять, потому что в равных условиях не факт, что Минск вышел бы в плей-офф и тем более прошел бы Динамо Москва, это не дело, когда у кого-то вся линия обороны, вратарь, треть нападения североамериканцы, а кто-то переплачивает россиянам из-за того, что лимит, и вместо условного Энаса вынужден подписывать условного Римашевского. Я Минчанин, но за отмену лимита. Но давайте по честному - сколько КХЛ лет и Динамо Минск это не помогало, понятно, что сейчас лимит зарплат, но ОК. Верните всех белорусов в Динамо, и тогда поиграем, я уверен, это будет конкурентная команда... Дмитрий Губерниев: «Надеюсь, Ротенберг возглавит «Динамо». После 0-4 в серии что метаться? У вас готовый человек в системе. Как почетный динамовец голосую за Романа Борисовича». Бабаев о хите Полунина против Кузнецова: «Евгений не видел момента, не ожидал, что оттуда будет удар. Думаю, сыграл фактор неожиданности, все остальное должны оценивать судьи». Пекса о фарме «Торонто»: «Путина с Трампом тут обсуждают. Над главой США смеются, его воспринимают как шоумена. В России тоже смеются, но больше верят его словам, чем американцы». Терещенко об Овечкине в КХЛ: «Есть ли смысл ему возвращаться? Нет. Может, разве что на одну игру. Если немножко что-то не пойдет, будет негатив, у нас уже есть примеры». Максим Сушинский: «Рановато прощаться с Овечкиным! Он поставит еще один рекорд. «Вашингтон» сделает на этом больше денег, чем если бы они прошли несколько раундов плей-офф». Сергей Черкас: «Минское «Динамо» немного разочаровало. Пауза после победы 4-0 негативно сказалась на подготовке команды. Видимо, штаб не смог подвести игроков на пик формы к четвертьфиналу». Сергей Гомоляко: «Авангард» выглядит мощно, но не скажу, что ЦСКА сильно уступает





