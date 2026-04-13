Обзор футбольных новостей: Дуран, тактика «Зенита», финансовые показатели РФС и другие события

Обзор последних новостей российского и мирового футбола: критика в адрес нападающего «Зенита» Дурана, анализ тактики команды, финансовые показатели РФС, победы и поражения в матчах, а также комментарии экспертов.

Тренер « Зенит а» Оливейра прокомментировал физическую активность колумбийского нападающего Матео Дуран а в матче со « Спартак ом», указав на неудовлетворительные показатели бега игрока, что повлияло на тактику команды в последующей игре с « Краснодар ом». Дуран провел на поле 61 минуту в матче со « Спартак ом», преодолев всего 5,9 км, что стало худшим результатом среди игроков стартового состава « Зенит а», включая вратаря.

Оливейра подчеркнул необходимость детального анализа физических данных игрока, включая количество рывков и спринтов, для объективной оценки его вклада в игру. Данное заявление последовало за критическими высказываниями в адрес Дурана со стороны других экспертов и бывших футболистов. Александр Мостовой выразил сомнения в физическом состоянии нападающего, отметив его пассивность на поле, а Владимир Быстров сравнил его игровую активность со своей, выразив уверенность, что пробежал бы не меньше колумбийца даже с лишним весом. Оценки физической готовности Дурана вызвали широкий резонанс в футбольном сообществе, подчеркивая важность физической формы игроков для успешной игры. В контексте обсуждения игры «Зенита» были затронуты и другие аспекты, включая тактику команды и ее результаты. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил сложности, с которыми сталкивается команда в атаке, особенно в матчах против соперников, выстраивающих оборонительную схему. Семак указал на недостаток пространства и скоростей в таких играх, тогда как в матче с «Краснодаром» ситуация была иной. Эксперты также проанализировали тактические решения Семака, в частности, о переходе к более атакующей игре в матче с «Краснодаром». Гурцкая отметила, что Семак пошел на риск, стремясь задавить соперника, что едва не привело к поражению. Также обсуждались проблемы с физической готовностью игроков, о чем свидетельствовали усталость на лице игрока Барриоса во втором тайме. В новостях также упоминаются другие события российского футбола, включая победу «Динамо» над «Акроном», решение «Локомотива» направить средства пострадавшим от наводнения в Дагестане, и финансовые показатели РФС за 2025 год. В других новостях спортивного мира сообщается о различных событиях. Энрике прокомментировал предстоящий матч «ПСЖ» с «Ливерпулем», подчеркнув, что команда не будет удерживать результат, а будет играть в свой футбол. Хамес Родригес выиграл суд по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании, что стало для него положительным исходом. Аналитики также обсуждают игру «Арсенала» и тактику «Борнмута». Харгривз раскритиковал игру «Арсенала» в матче с «Борнмутом», отметив, что прессинг соперника душил их. Ловчев высказался о роли Зобнина в «Спартаке», подчеркнув его преданность клубу. Шишкин прокомментировал изменения в игре «Спартака» под руководством Карседо, выразив уверенность в перспективах команды. Отдельное внимание уделяется молодым игрокам, в частности, Ямалю, который поделился впечатлениями о вдохновении от фотографии Леброна. Эти разноплановые события иллюстрируют динамику и разнообразие спортивной жизни, привлекая внимание к различным аспектам футбола и других видов спорта





