Обзор матча Краснодар - Динамо: спорные решения, VAR и комментарии экспертов

В матче между Краснодаром и Динамо судьи приняли несколько спорных решений, вызвавших бурную реакцию. VAR отменил удаление Пальцева, вызвав споры о правильности этого решения. Эксперты высказали свои мнения, а игроки поделились впечатлениями от игры. Обзор включает в себя комментарии по ключевым моментам игры, включая удаление Черникова, назначение пенальти и оценки тренеров.

Федор Федотов, комментируя отмену удаления Пальцев а в матче между Краснодар ом и Динамо , выразил поддержку решению VAR . Он подчеркнул, что ключевым критерием для отмены красной карточки стало отсутствие у игрока Динамо контроля над мячом. Федотов отметил, что на стоп-кадре фол выглядит как красная карточка, однако VAR , просмотрев различные ракурсы, принял обоснованное решение. По его словам, если бы игрок Динамо смог обработать мяч и продолжить атаку, красная карточка была бы неизбежной.

Федотов высоко оценил работу VAR, указав на необходимость тщательного анализа эпизода, особенно в динамике, когда восприятие момента может быть искажено. Он добавил, что важно учитывать все нюансы, а не только отдельные кадры. \Развивая тему, Федотов обратил внимание на важный аспект: фол Пальцева, по его мнению, не позволил игроку Динамо получить контроль над мячом, что и стало решающим фактором в решении арбитра. Это свидетельствует о том, что VAR внимательно изучил все детали эпизода, прежде чем принять решение. Он подчеркнул, что в футболе важно не только видеть нарушение, но и понимать его влияние на ход игры и действия игроков. Далее, в комментариях прозвучала критика в адрес судейства и VAR. Звучали обвинения в предвзятости и некомпетентности. Выражалось недовольство тем, как судьи принимают решения, и возникали вопросы о качестве работы VAR. Критики указывали на возможные ошибки и неточности в работе арбитров, а также на то, что VAR может использоваться для искажения результатов матчей. Кроме того, комментаторы выражали сомнения в обоснованности решений судей и VAR, акцентируя внимание на отдельных моментах игры, которые, по их мнению, были оценены неправильно. \В других новостях, игрок Краснодара Черников был удален за удар ладонью по лицу Касересу на 91-й минуте, получив красную карточку во втором матче подряд. Судья после VAR отменил удаление Пальцева за фол сзади на Бителло, выходившем один на один, показав игроку Краснодара лишь желтую карточку. Энрике ткнул рукой в лицо Барко в штрафной, и судья после VAR назначил пенальти. В игре также произошли другие спорные моменты, включая стычку между Умяровым и Солари, а также реакцию игроков на решения арбитров. Мурад Мусаев отметил, что Краснодар мог выжать больше в первом тайме, а Динамо играло лучше во втором. Гусев подчеркнул, что команда владела преимуществом во втором тайме, но не реализовала моменты. Владимир Пономарев поделился воспоминаниями о возможном переходе в Манчестер Юнайтед. Силкин назвал матч между Динамо и Краснодаром унылым. Фанаты Зенита вывесили баннер с Александром Невским на матче со Спартаком. В Лиге Европы, Бетис сыграл вничью с Брагой, и предстоит матч между Астон Виллой и Болоньей, а также Порту и Ноттингемом. Сперцян выразил мнение об удалении Черникова, а Тюкавин отметил, что Динамо переиграло Краснодар во втором тайме. Общее впечатление от матча осталось неоднозначным, с акцентом на спорные решения судей и отсутствие результативности





