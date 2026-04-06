Обвинение требует три года колонии-поселения для дрейфовавшего в Охотском море Михаила Пичугина

📆06.04.2026 12:27:00
📰Известия
Гособвинение запросило три года колонии-поселения для Михаила Пичугина, дрейфовавшего на катамаране в Охотском море 67 дней. Суд вынесет приговор 14 апреля.

Го суд арственное обвинение требует признать виновным Михаила Пичугина, который провел 67 дней в дрейф е на катамаран е в Охотском море, и назначить ему наказание в виде трех лет колонии-поселения. Об этом стало известно от его адвоката Андрея Аштуева, сообщившего о завершении прений сторон в суд е.

Прокурор запросил для Пичугина три года лишения свободы по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, а также штраф в размере 50 тысяч рублей по части 5 статьи 327 УК РФ за подделку документов. Адвокат Аштуев отметил, что сторона защиты, в свою очередь, просит оправдать Пичугина по статье 263 и смягчить наказание по статье 327. Оглашение приговора Октябрьским районным судом Улан-Удэ назначено на 14 апреля текущего года. Обстоятельства дела вызвали широкий общественный резонанс, учитывая трагические последствия морского дрейфа и длительность пребывания Пичугина в экстремальных условиях.\Инцидент произошел в августе 2024 года, когда Михаил Пичугин отправился в плавание на катамаране в Охотском море. Во время плавания произошла авария, в результате которой катамаран вышел из строя, и Пичугин оказался в дрейфе. Он провел в открытом море 67 дней, преодолевая трудности, связанные с нехваткой продовольствия, питьевой воды и экстремальными погодными условиями. В ходе дрейфа погибли два его родственника, которые были с ним на борту. Спасатели обнаружили катамаран только 15 октября 2024 года в акватории Охотского моря, недалеко от Камчатки. Пичугина доставили в Магадан, где он был госпитализирован. После выписки он вернулся в Бурятию, где проходило расследование по данному делу. В январе текущего года Пичугин признал свою вину в нарушении правил эксплуатации маломерного судна, а также в выходе за пределы разрешенной дальности плавания, которая составляла 3 километра от берега. Следствием было установлено, что Пичугин вышел за пределы разрешенной дальности для маломерных судов, что привело к трагическим последствиям и смерти двух его родственников. В ходе расследования были собраны доказательства, подтверждающие нарушение правил безопасности, повлекшее за собой человеческие жертвы.\Судебный процесс над Михаилом Пичугиным вызвал большой интерес общественности. Главным вопросом является степень вины подсудимого и соразмерность наказания. Адвокаты настаивают на оправдательном приговоре по одной из статей и смягчении наказания по другой, а государственное обвинение требует максимально строгого наказания. Важным аспектом дела является анализ действий Пичугина в экстремальных условиях и оценка его способности к выживанию. Также необходимо учитывать факторы, повлиявшие на трагические обстоятельства, такие как погодные условия, техническое состояние судна и наличие спасательного оборудования. Суд должен принять во внимание все представленные доказательства и вынести справедливое решение, учитывающее тяжесть совершенного преступления и смягчающие обстоятельства. Ожидается, что приговор будет оглашен 14 апреля, после чего станет известно о дальнейшей судьбе Михаила Пичугина и правовой оценке его действий. Общество ожидает справедливого решения, которое станет уроком для всех, кто пренебрегает правилами безопасности на воде

