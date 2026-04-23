Замглавы МИД РФ заявил, что учения ОЭС под руководством Великобритании включают отработку сценариев морской блокады и захвата Калининградской области. Москва выражает обеспокоенность усилением военной активности НАТО в регионе.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко заявил 23 апреля о том, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил ( ОЭС ) под руководством Великобритании отрабатываются сценарии, включающие морскую блокаду и потенциальный захват Калининградской области.

Данное заявление прозвучало на фоне растущей обеспокоенности в Москве относительно усиления военной активности НАТО в регионе Балтийского моря и прилегающих акваториях. По словам Грушко, российская сторона внимательно отслеживает учения ОЭС, отмечая их возрастающую интенсивность и расширение географии проведения. Особое внимание уделяется сценариям, которые, по мнению российских экспертов, имеют явный антироссийский характер и направлены на дестабилизацию обстановки в регионе. Активность ОЭС, возглавляемых Великобританией, в последнее время действительно усилилась, что вызывает серьезные вопросы относительно истинных целей и намерений альянса.

Задачи ОЭС, как официально заявляется, включают оперативное реагирование в районах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря. Однако, российская сторона считает, что реальный фокус учений смещен в сторону отработки сценариев, связанных с возможным военным противостоянием с Россией, в частности, в отношении Калининградской области. Оценка российской стороны заключается в том, что НАТО последовательно усиливает конфронтацию в данной части Европы, используя различные предлоги для наращивания военного присутствия и проведения провокационных учений.

Это вызывает серьезную озабоченность, поскольку создает дополнительные риски для безопасности и стабильности в регионе. В контексте этих событий, важно отметить заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанное 20 января, о том, что любые провокации в отношении Калининградской области будут иметь крайне негативные последствия для тех, кто их инициирует. Лавров подчеркнул, что Россия рассматривает любые недружественные действия со стороны европейских стран как потенциальную подготовку к провокациям и будет готова адекватно реагировать на любые угрозы своей безопасности.

В частности, российская сторона выражает обеспокоенность по поводу попыток НАТО препятствовать судоходству Российской Федерации в Балтийском море, что было предметом обсуждения между секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и представителями различных ведомств. Россия считает подобные действия неприемлемыми и нарушающими принципы свободы судоходства. В связи с этим, российские верфи в Калининградской области активно работают над строительством судов, способных обеспечить безопасность и защиту российских интересов в регионе.

Западные страны, в свою очередь, выражают опасения по поводу развития российского судостроительного потенциала, рассматривая это как усиление военной мощи России в Балтийском море. Ситуация в регионе остается напряженной и требует постоянного внимания и дипломатических усилий для предотвращения эскалации конфликта. Россия призывает НАТО к деэскалации и конструктивному диалогу, направленному на укрепление доверия и обеспечение безопасности в регионе. В противном случае, дальнейшее наращивание военной активности и проведение провокационных учений могут привести к непредсказуемым последствиям.

Важно подчеркнуть, что Россия рассматривает Калининградскую область как неотъемлемую часть своей территории и будет решительно защищать свои интересы в регионе. Любые попытки посягнуть на суверенитет и территориальную целостность России будут встречены самым решительным образом. Российская сторона также обращает внимание на информационную кампанию, развернутую в западных СМИ, направленную на дискредитацию России и создание негативного образа страны. Эта кампания, по мнению российских экспертов, является частью более широкой стратегии, направленной на изоляцию России и ослабление ее позиций на международной арене.

В этих условиях, Россия вынуждена принимать меры для защиты своих информационных интересов и противодействия дезинформации. Российская сторона призывает международное сообщество к объективному освещению событий в регионе и избежанию предвзятости в оценке ситуации. Только на основе объективной информации и взаимного уважения можно найти пути решения существующих проблем и обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность в регионе





