ОПЕК+ согласовал увеличение добычи нефти в июле: новые квоты и продлённый срок компенсаций

Семь стран‑участниц ОПЕК+, включая Россию, согласовали рост добычи нефти на 188 000 баррелей в сутки в июле и продлили сроки возмещения превышений, подчёркивая гибкость в реагировании на рыночные изменения.

Семь стран‑участниц ОПЕК+ , которые добровольно сократили добычу нефти, пришли к новому соглашению об увеличении производства в июле. По сравнению с июньскими показателями они согласовали прирост в 188 000 баррелей в сутки.

В число участников входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир. Каждая из стран получила уточнённые квоты на июль: Россия - 9,824 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия - 10,353 млн, Ирак - 4,378 млн, Казахстан - 1,608 млн, Кувейт - 2,644 млн, Алжир - 0,995 млн, Оман - 0,831 млн. В сообщении ОПЕК+ подчёркнута готовность корректировать планы в зависимости от динамики мирового рынка, а также возможность приостановки или отмены постепенного наращивания добычи, если рыночная конъюнктура изменится.

Помимо повышения квот, участники договора согласовали продление срока компенсации за превышение установленных лимитов. Изначально государства‑нарушители обязались полностью погасить компенсационные обязательства к июню 2026 года, однако из‑за текущих условий было решено предоставить более гибкий график выплат. Как отмечают представители ОПЕК+, страны будут внимательно отслеживать развитие ситуации на рынке и своевременно оценивать её, сохраняя при этом полную гибкость в вопросах увеличения, приостановки или отмены добровольных корректировок добычи.

Такой подход, по мнению аналитиков, позволяет укреплять стабильность цен и поддерживать баланс между спросом и предложением. Бурные события в Ормузском проливе, который остаётся закрытым для большинства экспортёров, добавляют символический характер новому решению ОПЕК+. Несмотря на ограничения в транспортировке, организации удалось согласовать увеличение целевых показателей добычи уже с июля. С апреля по июнь семь ключевых участников почти на 600 000 баррелей в сутки расширили свои квоты, однако фактическая добыча группы сократилась из‑за падения экспорта стран Персидского залива.

По данным ОПЕК, в апреле средний объём добычи составил 33,19 млн баррелей в сутки, что значительно ниже 42,77 млн баррелей в феврале. Выход России из ОПЕК и формата ОПЕК+ с 1 мая объясняется пересмотром производственной политики, анализом текущих и перспективных мощностей, а также национальными интересами страны





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ОПЕК+ Нефтедобыча Квоты Мировой Рынок Нефти Компенсация

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