The Wall Street Journal сообщает, что значительные просрочки от США (4 млрд $) и Китая (455 млн $) поставили ООН в острейший финансовый кризис, вынудившее организацию к массовым сокращениям персонала и закрытию офисов.

Москва, 31 мая - По информации американской газеты The Wall Street Journal, Организация Объединённых Наций находится в критическом финансовом положении, приближаясь к состоянию, которое можно назвать практическим банкротством.

Основная причина кризиса - значительные задержки в выплатах со стороны двух крупнейших доноров: Соединённых Штатов Америки и Китайской Народной Республики. По данным WSJ, США отстают с обязательными взносами на сумму около четырёх миллиардов долларов, а также прекратили финансировать десятки программ и агентств ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения. Китай, в свою очередь, не выплатил требуемую часть долга в размере 455 миллионов долларов.

Эти два государства формируют более 40 % общего бюджета ООН, что делает их финансовый вклад критически важным для функционирования организации. В ответ на острую нехватку средств ООН вынуждена проводить масштабные сокращения расходов. По последним сообщениям, в структуре ООН были закрыты отдельные офисные помещения, упразднены почти три тысячи должностей в центральном секретариате, уменьшено количество часов работы переводчиков, а также отключены некоторые коммунальные услуги, такие как эскалаторы в здании штаб‑квартиры в Нью‑Йорке.

Внутренний отчёт указывает, что 70 % расходов организации уходит на заработную плату персонала, однако руководство не имеет полномочий на значительные реорганизации или массовые увольнения, а также не может привлекать займы для покрытия дефицита. 193 государства‑члена, определяющие штатное расписание ООН, склонны предлагать новые инициативы вместо того, чтобы сокращать существующие программы, число которых превышает 40 тысяч. Дополнительным усложняющим фактором служит автономия специализированных агентств ООН, которые самостоятельно формируют свои бюджеты и бюрократические процедуры, часто обходя центральные механизмы контроля.

На фоне финансового кризиса усилилась и политическая напряжённость: ранее было зафиксировано, что Израиль полностью разорвал контакт с канцелярией генсекретаря Антониу Гутерриша, что отражает рост недоверия к управленческим решениям организации. Аналитики предупреждают, что без скорейшего восстановления платежей со стороны США и Китая ООН может потерять способность эффективно реагировать на глобальные вызовы, такие как пандемии, изменение климата и международные конфликты





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ООН Финансовый Кризис США Китай Глобальная Политика

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Главы Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с БайденомГлавы Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с Байденом Вашингтон пытается сдержать рост цен на нефть, пишет газета Wall Street Journal

Read more »

В Свердловской области рассказали об интересе Гершковича к ОПК в ЕкатеринбургеАрестованный журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович интересовался работой оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, у которого…

Read more »

Захарова на фоне слов Борреля о Гершковиче предложила ему 'вступиться' за Ассанжа и КасемаМария Захарова на фоне осуждения Жозепом Боррелем задержания в России корреспондента The Wall Street Journal предложила главному дипломату ЕС 'вступиться' за арестованного журналиста Sputnik Марата Касема и находящегося в тюрьме Джулиана Ассанжа:

Read more »

Небензя указал на избирательность международного сообщества в связи с убийством ТатарскогоРеакция на убийство Татарского показывает избирательность международных организаций в подходе к происшествиям вокруг журналистов, заявил Василий Небензя. Он сравнил ситуацию с задержанием за шпионаж корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича:

Read more »

Илон Маск заявил, что традиционные СМИ США стали левой пропагандойМиллиардер отреагировал на публикацию The Wall Street Journal информации о его якобы регулярном общении с Путиным.

Read more »

На Западе рассказали о «знакомой» головоломке для ЕС и США из-за СирииГазета The Wall Street Journal (WSJ) указала на «знакомую головоломку» стран Запада из-за Сирии.

Read more »