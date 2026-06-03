Ночь перехвата: Россия сбила 354 украинских беспилотника над различными регионами

Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении 354 украинских беспилотных летательных аппаратов над различными регионами страны в ночь на среду. Это крупнейшая волна атак беспилотников со стороны Украины за последнее время.

В ночь на среду дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 354 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над различными регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Кроме того, средства ПВО работали в Московском регионе, над территорией Краснодарского края и Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря. В Минобороны уточнили, что всего за прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено 354 украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили по меньшей мере 30 вражеских беспилотных летательных аппаратов в небе над Ленинградской областью





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Беспилотники ПВО Минобороны РФ Украинские Беспилотники Сбиты Перехвачены

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