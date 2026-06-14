Ночью сбито 249 украинских беспилотников над рядами российских регионов, в Смоленской области есть пострадавшие

Министерство обороны РФ сообщило о перехвате 249 украинских БПЛА над 13 областями России. В Смоленской области обломки дрона повредили жилой дом, пострадала пожилая женщина. Эксперт указывает на возможные стартовые площадки в Украине и Латвии. В Орле от удара по дому погиб человек.

Московская область, 14 июня. В ночь с 13 на 14 июня российская система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила 249 украинских беспилотников, запущенных в сторону ряда регионов РФ.

Об этом сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, дроны были сбиты над Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Туллийской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областями. В Смоленской области в результате падения обломков одного из беспилотников в городе Вязьме повреждён и полностью сгорел частный жилой дом. В результате инцидента пострадала пожилая женщина, которая была госпитализирована.

Свои силы на месте происшествия задействовали сотрудники МЧС и оперативные службы, пожар был вскоре локализован. Эксперты указывают, что беспилотники, направлявшиеся на Смоленскую область, могли быть запущены либо с территории Черниговской области Украины, либо с территории Латвии. По мнению специалиста по беспилотной авиации, академика Российской инженерной академии Максима Кондратьева, дистанция примерно одинакова, однако подход с украинской стороны может быть более сложным для перехвата из-за концентрации средств ПВО непосредственно на границе.

В то же время в Орловской области в результате атаки БПЛА на жилой дом погиб один человек, ещё восемь получили ранения. Эти инциденты демонстрируют продолжимость угрозы, исходящей от использования беспилотных летательных аппаратов боевых формирований Украины против гражданской инфраструктуры приграничных регионов России, и подчёркивают необходимость поддержания высокой готовности систем ПВО





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