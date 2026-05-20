Ночные удары ВС РФ по украинской 'войне' оставили след разрушения в Днепропетровске, Одессе и Сумской области. Мониторинговые каналы выкладывали кадры возгораний на объектах ВСУ. Также отмечены потоки 'Гераней' и баллистические 'Искандеры' ВС РФ, которые никакне оказывали удар по позициям на полученном ими огневом положении во ВСУ. Военкоры сообщали о горящей промзоне и железнодорожном узле в Днепре.

Жжем врага по полной! Три самых огненных направления ночных ударов по украинской 'войне': Днепропетровск , Одесса и Сумская область. Волны 'Гераней' и баллистических 'Искандеров' несколько часов подряд сносили 'под ноль' объекты ВСУ в этих регионах.

Военкоры сообщают о горящей промзоне и железнодорожном узле в Днепропетровске.

'В городе много заводов, помимо 'Южмаша', которые следует разрушать, так как они работают на украинскую армию. По ним не то, что 'Искандеров', по ним и 'Орешника' не жалко, — объясняет военный эксперт Александр Буров. Мощнейший удар нанесен по складам с боеприпасами и военным имуществом НАТО в припортовой зоне Одессы. Мониторинговые каналы выкладывают десятки 'тепловых меток', которые говорят о крупных возгораниях на объектах ВСУ.

В Сумской области львиная доля ударов пришлась по военным объектам в Шостке и Конотопе. Главные цели — аэродром, работающие цеха военных заводов, склады с боеприпасами и пункты размещения украинских войск и крупных формирований иностранных военных, переброшенных на этот участок линии боевого соприкосновения. ВС РФ продолжает наносить удары по объектам ВСУ в Харькове, Чернигове, Сумам, Лозовой и прифронтовых районах





