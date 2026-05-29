Нотариальное согласие на выезд детей без родителей: что нужно знать

В России необходимо заранее оформлять нотариальное согласие на выезд детей без родителей , если они пересекают границу без сопровождения одного из родителей. Это правило распространяется на несовершеннолетних, путешествующих с родственниками, тренером, вожатым или в составе спортивной команды.

Для оформления документа требуется паспорт родителя или сопровождающего, свидетельство о рождении ребенка и список стран посещения. При наличии пересадок их также необходимо указать в документе. Согласие можно оформить как на одну поездку, так и на длительный срок - например, на год или до совершеннолетия ребенка. В ряде стран действуют более строгие правила въезда, поэтому такой документ могут запросить дополнительно.

Сопровождающий ребенка должен быть совершеннолетним. Примером тому может служить ситуация, когда нотариус отказался оформлять согласие на выезд двум подросткам 16 и 17 лет, поскольку старший брат не мог быть назначен сопровождающим. В России для поездок по стране нотариальное согласие не является обязательным, но рекомендуется иметь такой документ при себе, особенно если ребенок путешествует без родителей. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала родителям, планирующим поездки за границу с детьми, заблаговременно оформлять для них заграничные паспорта.

Для оформления нотариального согласия можно использовать услуги нотариусов в разных городах, которые обмениваются документами в электронном виде. Это дает возможность оформить согласие дистанционно. Кроме того, необходимо помнить, что в некоторых странах могут требовать дополнительные документы, поэтому перед поездкой необходимо тщательно проверить все необходимые документы и убедиться, что все необходимые документы у вас есть





