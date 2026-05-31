Норвегия сотворила сенсацию: впервые в истории завоевала бронзу ЧМ по хоккею, обыграв Канаду в овертайме

Сборная Норвегии по хоккею впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира, обыграв Канаду в овертайме со счетом 3:2. Героический камбэк канадцев за 8 секунд до конца не помог - Норвегия вырвала победу на 64-й минуте и стала третьей.

Этот триумф стал кульминацией невероятного турнирного пути для скандинавской команды, которая ранее ни разу не поднималась на пьедестал мирового первенства. Встреча, прошедшая в швейцарском Цюрихе, началась для норвежцев крайне неудачно: уже на 16-й секунде канадцы получили большинство, но не смогли его реализовать. Однако уже в равных составах европейцы открыли счет, наказав соперника за грубейшую ошибку. На седьмой минуте Джет Гривз остановил шайбу за воротами и попытался обыграть Эмилио Петтерсена, но нападающий успешно сыграл в отборе.

Затем Петтерсен без особого труда поразил ближний угол - 1:0. Гривз вернулся на рабочее место, но не успел прижаться к штанге. Во втором периоде канадцы вновь получили большинство, но их спецбригада вновь не смогла отличиться. А после перерыва Норвегия увеличила преимущество.

На 33-й минуте Стиан Сульберг зарядил с дальней дистанции, и шайба, задев конек защитника Зака Уайтклауда, оказалась в сетке. Голкипер Джет Гривз был бессилен из-за рикошета и большого трафика на пятаке. Казалось, что канадцы, имеющие в составе таких звезд, как Сидни Кросби, Маклин Селебрини и Райан О Райли, смогут переломить ход игры, но норвежцы действовали самоотверженно в обороне. Тем не менее, за 76 секунд до конца третьего периода Канада сумела сократить отставание.

Заменив вратаря на шестого полевого игрока, они организовали штурм в формате 6 на 5. Дилан Холлоуэй мощно бросил с синей линии, голкипер Хенрик Хёукеланн отразил шайбу, но на добивании первым был Роберт Томас - 1:2. А за 8 секунд до сирены канадцы снова заменили вратаря и устроили навал. После серии бросков Хёукеланн не справился с добиванием Томаса, который оформил дубль и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время норвежцы проявили характер и на 64-й минуте провели решающую контратаку. Ноа Стин вышел на ворота в формате 3 в 2 и, не став отдавать пас, кистевым броском поразил ближний угол ворот Гривза, принеся своей команде историческую бронзу. После финальной сирены норвежские хоккеисты на льду праздновали успех, а канадцы, которые считались главными фаворитами турнира, остались без медалей.

Для Канады это поражение стало шоком: команда Миши Донскова выиграла восемь матчей подряд на групповом этапе, но в полуфинале неожиданно уступила Финляндии (2:4), а затем не смогла взять бронзу. Норвежцы же, напротив, проделали впечатляющий путь: на групповом этапе они заняли второе место, обыграв Швецию и Чехию, а в четвертьфинале прошли Латвию (2:0).

И хотя в полуфинале они были разгромлены хозяевами турнира швейцарцами (0:6), команда Петтера Торесена не опустила руки и сумела побить свой лучший результат, который датировался 1951 годом, когда норвежцы заняли четвертое место. Этот успех стал возможен благодаря сплоченности коллектива и выдающейся игре вратаря Хенрика Хёукеланна, который отразил 43 броска в бронзовом матче. После игры главный тренер норвежцев отметил, что его команда верила в победу до конца, а Ноа Стин, автор золотого гола, назвал этот момент лучшим в своей карьере.

Для скандинавского хоккея эта бронза - настоящий прорыв, который может дать импульс развитию этого вида спорта в стране. В эти минуты проходит финальный матч между Швейцарией и Финляндией, но внимание уже приковано к норвежскому чуду





