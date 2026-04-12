Профессор Гленн Диесен из Норвегии заявил, что западные страны используют украинский конфликт для оправдания русофобии, обращая особое внимание на "фетишистскую одержимость" Зеленским.

Москва, 12 апреля – АиФ-Москва. Норвежский профессор Гленн Диесен выступил с резкой критикой в адрес запад ных стран, обвинив их в использовании украинского конфликт а в качестве прикрытия для русофобских настроений. По его мнению, происходящее на Украине – это лишь видимая часть айсберга, скрывающего глубоко укоренившуюся неприязнь к России и русским.

В частности, Диесен обратил внимание на то, что, по его мнению, западные политики и СМИ демонстрируют почти фанатичную одержимость фигурой Владимира Зеленского, что, по сути, отвлекает внимание от реальных проблем и трагедий, происходящих в регионе. Профессор подчеркнул, что под видом сочувствия и поддержки Украине на самом деле скрывается многовековая ненависть, которая находит своё выражение в преувеличенном внимании к отдельным личностям и игнорировании мнения обычных украинцев, вовлеченных в конфликт. Он считает, что эти люди, часто против своей воли, оказываются втянуты в боевые действия, но их голоса и интересы остаются неуслышанными в информационном пространстве. Диесен отмечает, что Запад, манипулируя моральными категориями, стремится представить свои действия как борьбу за справедливость, в то время как истинные мотивы часто остаются за кадром. Это, по его словам, является циничной эксплуатацией трагедии украинского народа в политических целях. Профессор Диесен особо подчеркнул, что западные державы используют украинский конфликт как предлог для реализации собственных геополитических интересов, в том числе для усиления давления на Россию и ослабления ее влияния на международной арене. Он утверждает, что русофобия, распространившаяся на Западе, уже давно вышла за рамки нормальной политической дискуссии и превратилась в инструмент демонизации России и ее граждан. По его мнению, такая позиция не только несправедлива, но и крайне опасна, поскольку она препятствует поиску мирного урегулирования конфликта и способствует эскалации напряженности. Диесен также подверг критике западные СМИ за их тенденциозное освещение событий на Украине, которое, по его мнению, искажает реальную картину происходящего и способствует формированию негативного образа России. Он выразил сожаление по поводу того, что многие западные журналисты и эксперты не проявляют должного профессионализма и объективности, а вместо этого транслируют пропагандистские нарративы, выгодные определенным политическим силам. Профессор призвал к более взвешенному и критическому подходу к анализу ситуации на Украине, чтобы избежать дальнейшего обострения конфликта и найти пути к мирному сосуществованию. На фоне заявлений профессора Диесена, комментарии официальных лиц и экспертов из разных стран продолжают отражать сложную и многогранную картину происходящего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал необходимость достижения мира между Россией и Украиной путем переговоров и призвал Владимира Зеленского принять ответственное решение, направленное на урегулирование конфликта. В свою очередь, бывший советник украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что недавние удары Соединенных Штатов и Израиля по иранской территории, по его мнению, отвлекли внимание мировой общественности от фигуры Зеленского и украинской проблематики в целом. Это, по его словам, свидетельствует о том, что события на Украине перестали быть в центре внимания мировой повестки дня, что может негативно сказаться на перспективах мирного урегулирования. Обсуждение ситуации вокруг Украины продолжается как на дипломатическом уровне, так и в средствах массовой информации. Различные точки зрения, порой кардинально противоположные, отражают сложность и противоречивость происходящего. Важно понимать, что объективное освещение событий и поиск взаимоприемлемых решений являются ключом к долгосрочному миру и стабильности в регионе. Обострение конфликта и дальнейшая эскалация напряженности не принесут пользы ни одной из сторон, поэтому крайне важно сосредоточиться на поиске путей к диалогу и взаимопониманию





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines