Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей станет Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей

Согласно Шохину, идея внести изменения в работу института принадлежит президенту, который озвучил ее на закрытой встрече с членами РСПП в конце марта. Союз вместе с администрацией президента, а также деловым сообществом подготовил изменения в закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Предлагается вместо аппарата уполномоченного создать автономную некоммерческую организацию, где государство будет выступать учредителем, пояснил Шохин. Также учредителями остаются ведущие бизнес-объединения: РСПП, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России».

Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей станет глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин . Об этом журналистам 26 мая 2022 года сообщил президент России Владимир Путин.

Шохин, имеющий 74 года, окончил МГУ по специальности политэкономия, имеет степень доктора экономических наук и работал в правительстве в 90-е на должностях министра труда, министра экономики и вице-премьера. С 2005 года он является президентом РСПП. Шохин напомнил, что идея внести изменения в работу института, в частности передача функции уполномоченного «с чисто государственного уровня на уровень общественно-государственного института», принадлежит президенту, который озвучил ее на закрытой встрече с членами РСПП в конце марта.

Союз вместе с администрацией президента, а также деловым сообществом подготовил изменения в закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Предлагается вместо аппарата уполномоченного создать автономную некоммерческую организацию, где государство будет выступать учредителем, пояснил Шохин. Также учредителями остаются ведущие бизнес-объединения: РСПП, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России». Согласно Шохину, сейчас у нас эта автономная некоммерческая организация функционирует в качестве структуры, которая во многом обеспечивает работу с обращениями предпринимателей.

Более того, у нас во всех правоохранительных органах, в Генпрокуратуре приняты регламенты работы с этими обращениями, так что жалобы на чрезмерное силовое давление рассматриваются в центральном аппарате, а не спускаются туда, на кого, собственно, и жалуются. По его мнению, можно рассмотреть вопрос о передаче функций аппарата в структуры, обслуживающие уполномоченного, при этом сам уполномоченный должен возглавлять на постоянной основе наблюдательный совет этой некоммерческой организации.

Кроме того, поправки предполагают, что финансирование будет осуществляться не через Общественную палату, как это было ранее, а напрямую через управление делами президента. Шохин также предложил «заморозить» право уполномоченного на приостановку и последующую отмену через суд решений муниципальных органов власти.

«Если это не государственный орган, то не должно быть этого», – пояснил он. Шохин призвал принять эти поправки в ближайшее время





