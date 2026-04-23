Новый владелец «Портленда» шокировал лигу жесткой экономией

Томас Дандон, новый владелец «Портленд Трэйл Блэйзерс», ввел жесткую экономию, вызвав недовольство игроков, персонала и болельщиков. Клуб сокращает расходы на все, что не влияет на победы, включая поездки, проживание и подарки фанатам.

Когда в марте 2026 года Томас Дандон официально стал мажоритарным владельцем баскетбол ьного клуба « Портленд Трэйл Блэйзерс », завершив сделку стоимостью около 4,25 миллиарда долларов, мало кто мог предположить, что это приведет к настоящему культурному шоку для игроков и персонала команды.

Новый владелец сразу же дал понять, что эпоха расточительства, характерная для предыдущего периода владения Полом Алленом, осталась в прошлом. На смену щедрым тратам пришел жесткий прагматизм, где любое расходование средств, не оказывающее прямого влияния на статистику побед, подлежит сокращению. Проявления новой политики Дандона особенно остро ощутили сотрудники штаба команды в день решающего матча плей-ин против «Финикс Санз».

По личному распоряжению владельца, весь персонал (за исключением игроков и тренерского штаба) был обязан освободить номера в отеле до 12:30, чтобы избежать переплаты за поздний выезд. Ситуация достигла абсурда, когда клубному массажисту просто негде было проводить предматчевые процедуры для баскетболистов. Несмотря на это, «Трэйл Блэйзерс» одержали победу над «Финиксом» и впервые с 2021 года вышли в плей-офф, однако этот триумф не стал поводом для смягчения режима экономии.

Список мер по сокращению расходов впечатляет: несколько игроков (Калеб Лав, Крис Янгблад и Джейсон Кент) остались в Портленде и не отправились с командой на выездные матчи плей-офф, чтобы сэкономить на суточных и проживании в отелях; даже штатный фотограф и командный журналист не полетели в Сан-Антонио на серию игр; на третьем матче серии болельщики не получили привычные подарки на сиденьях «Мода-центра». Официальная версия – клуб хочет «поэкспериментировать» с другими способами поддержки фанатов, однако инсайдеры считают это проявлением банальной скупости.

Дандон, заработавший свое состояние на предоставлении дорогих автокредитов рискованным заемщикам, известен своим подходом к ведению бизнеса. Аналогичная политика была им реализована в хоккейном клубе «Каролина Харрикейнз», где его также критиковали за скупость, но в конечном итоге команда стала одним из лидеров лиги. По оценкам источника в команде, принимаемые меры позволят сэкономить около 1 миллиона долларов в течение года. Сам Дандон заявил, что его не волнует репутация скряги, и что сэкономленные средства будут направлены на усиление состава и привлечение звездных игроков.

Однако, помимо финансовой политики, стиль управления и ведения переговоров Дандона вызывает раздражение в лиге. По слухам, он неформально рассматривает десятки кандидатов на должности главного тренера и генерального менеджера, надеясь сохранить эту информацию в тайне, что практически невозможно в НБА. Один из источников The Athletic подчеркнул, что в отличие от некоторых хоккейных лиг, где игроки могут не владеть английским языком, в НБА все общаются друг с другом.

Дандон привык собирать информацию, опрашивая множество людей, но в баскетболе такая практика быстро становится известной. В конечном счете, Дандон ориентируется на результат и не боится репутации самого скупого владельца в лиге. Источник внутри клуба отмечает, что через три-пять лет фанаты смогут оценить Дандона по его успехам, даже если в ближайший год они будут его искренне ненавидеть.

«Портленд» уже преподнес сюрприз, выиграв матч серии у «Сан-Антонио» на выезде, и иногда приятно, когда события развиваются непредсказуемо. В случае с Дандоном и «Портлендом» именно так и происходит





