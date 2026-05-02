Новый тарифный план с фильтрацией контента по христианским ценностям

Компания запустила тарифный план, блокирующий вредный контент и ориентированный на христианские ценности. В России также вступили в силу новые правила маркировки электроники.

Компания представила новый тарифный план , который позиционируется не просто как услуга связи, а как полноценная защита на уровне сети. Разработчики утверждают, что их система автоматически блокирует вредный контент, предоставляя родителям эффективные инструменты для контроля доступа детей к информации.

В частности, будут ограничены материалы сексуального характера, а также контент, связанный с насилием, сатанизмом и сектами. При этом фильтр на порнографию отключить невозможно, в то время как остальные ограничения можно настраивать по усмотрению пользователя. Глава компании Пол Фишер подчеркнул, что проект направлен на создание цифровой среды, соответствующей христианским ценностям, исключающей контент, связанный с порнографией, ЛГБТ-тематикой и трансгендерностью. Разработчики считают современный интернет токсичной средой и выступают за активную фильтрацию нежелательного контента.

Система работает на основе категоризации сайтов: если ресурс попадает под одну из запрещённых категорий, доступ к нему блокируется. Компания активно привлекает к продвижению христианских блогеров и сотрудничает с тысячами церквей по всей стране, предлагая им часть доходов от подписок. Подобные инициативы уже существуют на американском рынке. Например, с 2013 года работает оператор Patriot Mobile, который позиционирует себя как христианский и консервативный провайдер.

В России также происходят изменения в регулировании рынка электроники. С 1 мая вступили в силу новые требования, обязывающие наносить средства идентификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы, лампы накаливания, прожекторы, светильники, розетки, штепсели, выпрямители, печатные платы и реле. Участники оборота теперь обязаны маркировать эти товары, а покупатели могут проверить легальность продукции через приложение «Честный знак».





