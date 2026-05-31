Новый препарат амивантамаб показал высокую эффективность против рака головы, шеи и лёгких

📆5/31/2026 9:04 PM
📰RT на русском
Экспериментальный препарат амивантамаб уменьшил или уничтожил опухоли у 42% пациентов с рецидивирующим раком головы и шеи, а также показал положительные результаты при раке лёгких. Тройной механизм действия позволяет преодолеть устойчивость к химио- и иммунотерапии.

Международная группа исследователей провела клинические испытания экспериментального препарата амивантамаб , который показал впечатляющие результаты в лечении пациентов с рецидивирующими формами рака головы, шеи и лёгких. Испытания проходили в 11 странах, включая Великобританию, США, Германию, Японию и другие.

В них приняли участие 102 пациента с раком органов головы и шеи, у которых предыдущие методы лечения, включая химиотерапию и иммунотерапию, оказались неэффективными или перестали работать. Препарат вводился подкожно каждые три недели. У 43 из 102 пациентов (примерно 42%) опухоли уменьшились или полностью исчезли. При этом у 28 пациентов наблюдалось значительное сокращение размеров новообразований (более чем на 30%), а у 15 пациентов зафиксировано полное исчезновение опухоли.

Аналогичные положительные результаты были отмечены и у пациентов с раком лёгких, хотя данные по этой группе пока не опубликованы в полном объёме. Амивантамаб представляет собой биспецифическое моноклональное антитело, которое воздействует на раковые клетки по трём направлениям. Во-первых, он блокирует рецептор эпидермального фактора роста (EGFR), который часто активируется при многих видах рака. Во-вторых, препарат подавляет сигнальный путь MET, который способствует росту и распространению опухоли.

В-третьих, амивантамаб активирует иммунную систему организма, заставляя её атаковать раковые клетки. Такой тройной механизм действия позволяет преодолеть устойчивость, которая развивается у пациентов после стандартной терапии. Профессор Кевин Хэррингтон из Института исследований рака в Лондоне, комментируя результаты, назвал их беспрецедентно хорошими. Он подчеркнул, что пациенты с таким устойчивым течением заболевания обычно имеют крайне неблагоприятный прогноз, но лечение амивантамабом продлило им жизнь в среднем до 12,5 месяцев.

Средняя выживаемость без прогрессирования составила около 6 месяцев. Важно отметить, что у части пациентов эффект сохранялся более года. Учёные планируют продолжить исследования, чтобы определить оптимальные дозировки и комбинации с другими препаратами. Также рассматривается возможность использования амивантамаба на более ранних стадиях заболевания.

Если эффективность подтвердится, препарат может стать новым стандартом терапии для пациентов с рецидивами рака головы, шеи и лёгких. Однако необходимы дополнительные клинические испытания с большим числом участников. Пока же результаты вселяют надежду на то, что у онкологов появится мощное оружие против трудноизлечимых форм рака. Исследование было опубликовано в авторитетном медицинском журнале The Lancet Oncology.

В ближайшее время ожидается регистрация препарата в регуляторных органах ряда стран. Эксперты отмечают, что амивантамаб может стать доступным для пациентов уже в течение двух-трёх лет, при условии положительных результатов дальнейших испытаний

