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Новые кадры поисков семьи Усольцевых в Красноярской тайге: расследование продолжается

Crime News

Новые кадры поисков семьи Усольцевых в Красноярской тайге: расследование продолжается
УсольцевыПоиски В ТайгеСледственный Комитет
📆6/5/2026 8:48 AM
📰aifonline
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Следственный комитет России опубликовал свежие видеоматериалы с места поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Операция включает следователей, спасателей, волонтёров и авиацию, однако местонахождение супругов и их дочери остаётся неизвестным. Рассматриваются версии несчастного случая и криминального характера.

Москва, 5 июня - Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия опубликовал новые видеокадры, снятые в месте активных поисков семьи Усольцевы х, исчезнувшей без следа в тайге осенью 2025 года.

Событие, ставшее одним из самых обсуждаемых в медиапространстве, связано с пропажей супругов Сергея и Иры Усольцевых, их пятилетней дочери Арины и семейного питомца. На новых снимках фиксируются действия следователей, спасателей, волонтёров и пилотов вертолетов в отдалённом районе Кутурчинского Белогорья, где в сентябре 2025‑го года семья отправилась на короткую прогулку в горах, недалеко от посёлка Кутурчин.

Их автомобиль был найден с открытыми дверями, в нём оставались документы, наличные и часть бытовых вещей, но ни одного следа, указывающего на то, куда они ушли, обнаружено не было

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Усольцевы Поиски В Тайге Следственный Комитет Красноярский Край Кутурчин

 

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