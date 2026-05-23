Новый претендент на лидерство в российском прокате: боевик «Грязные деньги»

В российском прокат е – новый претендент на лидерство. Боевик Гая Ричи «Грязные деньги» появился в наших кино театрах в четверг, 21 мая, его сборы на данный момент составляют 43,4 млн рублей, а по итогам уикенда с 21 по 24 мая картина может рассчитывать, по мнению аналитиков, на 180 млн.
У лидеров предыдущей недели «Коммерсанта» и «Ангелов Ладоги» очень мало шансов удержать первое место. По сюжету «Грязных денег», Рэйчел Уайлд (Эйза Гонсалес) нанимает двух специалистов по темных делам Бронко (Джейк Джилленхол) и Сида (Генри Кавилл), чтобы взыскать миллиардный долг с некоего магната Мэнни Салазара (Карлос Бардем). Но Салазар берет Рейчел в плен, так что Сиду и Бронко приходится вместо привычной работы начинать спасательную операцию. Этот фильм Ричи делал с 2023 года, когда и прошли основные съемки.
Со всеми актерами в главных ролях режиссер работал раньше – но это фирменный прием Ричи, который старается сохранять команду. Но с «Грязными деньгами» ему оказалось непросто, релиз несколько раз переносился (причины не озвучивались), а первоначально он должен был появиться в кинотеатрах ещё в январе 2025-го. В итоге «Грязные деньги» вышли в США лишь 15 мая, его мировые сборы пока не впечатляют – всего $5 млн, а критики картину слегка поругали – у неё почти половина отрицательных рецензий.
Разделились мнения и у российских зрителей – кто-то считает «Грязные деньги» нормальным боевиком в духе Ричи, а другие отметили, что боевые сцены поставлены скучновато, а Кавиллу и Джилленхолу нечего играть. Зрители оценивают фильм по-разному, одни считают, что это хороший боевик с хорошим сюжетом, другие же считают, что это второсортное кино, которое уступает другим работам Гая Ричи
