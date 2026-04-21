Новый этап карьеры: чемпион мира по картингу Кирилл Куцков переходит в престижную серию GB3

Российский пилот Кирилл Куцков официально объявил о переходе в британский чемпионат GB3. Отец гонщика рассказал о сложностях подготовки, особенностях новой техники и планах на предстоящий сезон.

Российский автоспорт получил отличные новости относительно перспектив одного из самых талантливых молодых пилотов страны. Кирилл Куцков , завоевавший в 2023 году титул чемпиона мира по картингу, официально подтвердил свой переход в британскую серию GB3 . После двух лет выступлений в Формуле-4 этот шаг знаменует собой качественное повышение уровня сложности и престижности гоночной программы россиянина.

Ситуация с подписанием контракта складывалась непросто: первоначальные договоренности с другой командой сорвались из-за финансовых трудностей партнеров, что заставило семью Куцкова в экстренном порядке искать альтернативные варианты. В итоге было принято решение присоединиться к амбициозному коллективу AKCEL GP, при этом первый этап сезона Кирилл проведет в составе Elite Motorsport для оптимальной адаптации к технике. Серия GB3 считается одной из самых серьезных ступеней на пути к Формуле-3, занимая нишу региональных чемпионатов наряду с FRECA и Еврокубком-3. Отец гонщика, Илья Куцков, отмечает, что болиды этого чемпионата отличаются высокой мощностью, наличием системы DRS и использованием новых атмосферных двигателей, звук которых напоминает золотую эпоху автоспорта. Благодаря обновленному шасси и улучшенным аэродинамическим характеристикам, машины GB3 показывают значительно более высокие скоростные показатели на круге по сравнению с аналогичными европейскими сериями. Переход в такой конкурентный чемпионат стал осознанным выбором, так как затягивание карьеры в Формуле-4 третий год подряд было признано нецелесообразным для профессионального роста спортсмена, несмотря на более легкие бюджетные условия в итальянских сериях. Подготовка к сезону осложняется бюрократическими факторами: из-за задержек с получением британской визы Кирилл прибудет на дебютный этап в Сильверстоуне без проведения предсезонных тестов. Илья Куцков подчеркивает, что главная сила его сына заключается в умении быстро адаптироваться к новым условиям и высокой интеллектуальной работе за рулем. Несмотря на то что команда AKCEL GP только начинает свой путь в больших сериях и не обладает ресурсами таких гигантов, как Rodin или Hitech, перед пилотом поставлена задача бороться за попадание в итоговую пятерку лучших по результатам чемпионата. Илья также поделился мнением о развитии российского чемпионата СМП Формула-4, отметив высокое качество медийной картинки и трансляций, но указав на необходимость расширения географии трасс и усиления технического регламента для выравнивания конкуренции между участниками. Обсуждая вопросы финансирования, отец пилота признает, что участие в британских гонках требует серьезных затрат, превышающих сотни тысяч евро, однако семье удалось согласовать более приемлемые условия взносов. Вся стратегия развития карьеры строится на принципе прагматизма: отказ от пустых ожиданий и концентрация на кропотливой работе с инженерами по ходу гоночного уик-энда. Куцков-старший остается сдержанным оптимистом и не связывает завышенных ожиданий с первым этапом, делая ставку на постепенный прогресс. В будущем Кирилл планирует доказать свою состоятельность на мировой арене, используя опыт участия в смешанных программах, включая российский опыт, как фундамент для дальнейшего восхождения по карьерной лестнице в профессиональном автоспорте





