Head Topics

Новый замглавы Минприроды в РФ может быть Хатуовым, других кандидатов и смена замглавы рассмотрены

Министерства News

Новый замглавы Минприроды в РФ может быть Хатуовым, других кандидатов и смена замглавы рассмотрены
Джамбулата ХатуоваЗаместитель Министра Природных Ресурсов И ЭколВсемирная Организация Почтовой Связи
📆5/16/2026 10:56 AM
📰lifenews_ru
60 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 48% · Publisher: 68%

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Главный кандидат на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии, освободившийся после ухода Дениса Буцаева, называют Джамбулата Хатуова, который сейчас возглавляет секретариат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Кроме него в числе возможных кандидатов рассматривались два подмосковных министра и руководитель одного из профильных департаментов Минприроды.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииГлавным кандидатом на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии, освободившийся после ухода Дениса Буцаева, называют Джамбулата Хатуова , который сейчас возглавляет секретариат вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Об этомЕсли назначение состоится, Хатуов станет первым заместителем министра — ранее Буцаев занимал обычный пост заместителя. Кроме него в числе возможных кандидатов рассматривались два подмосковных министра и руководитель одного из профильных департаментов Минприроды. Параллельно ожидается смена на другой ключевой позиции: пост замглавы Минприроды покинет Евгений Марков, а его место займёт Ольга Гатагова, ныне советник министра Александра Козлова, рассказал источник. Пресс-служба Минприроды подчеркнула, что не располагает сведениями о кандидатах: назначение и снятие заместителей остаётся прерогативой председателя правительства.

Напомним, Денис Буцаев проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Следствие связывает его с исчезновением денежных средств Российского экологического оператора. По данным следствия, в деле фигурируют и другие бывшие топ-менеджеры организации. Так, Екатерину Стёпкину отправили под домашний арест, а Максиму Щербакову суд запретил совершать определённые действия.

Буцаев покинул должность 23 апреля по собственному желанию, а вскоре после этого выехал из России

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Джамбулата Хатуова Заместитель Министра Природных Ресурсов И Экол Всемирная Организация Почтовой Связи Платформа Информационного Взаимодействия Орган Министерство Цифрового Развития Связи И Массовых Коммуникаций Российской Федерации

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-16 13:56:38