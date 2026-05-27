Новый Уполномоченный по правам человека в РФ обратилась к МВД с просьбой рассмотреть дело беременной Евгении

Новый Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к руководству Следственного департамента МВД с просьбой рассмотреть ситуацию беременной Евгении, которой не разрешают выехать из Москвы к семье в родной город перед родами из-за подписки о невыезде.

Об этом сообщила она сама. Женщину, находящуюся на девятом месяце беременности, обвиняют в краже 11 тысяч рублей. Речь идёт о чужой неименной карте, которой она, по её словам, по ошибке несколько раз расплатилась в аптеке и продуктовом магазине. Позже ущерб был возмещён, а заявительница, как сообщается, претензий не имеет и просила прекратить дело в отношении беременной.

Сейчас у Евгении заключён контракт на роды в Нижнем Новгороде, где её ждут близкие. Однако из-за меры пресечения она, по данным публикаций, не может временно уехать к семье. Лантратова обратилась к руководству Следственного департамента МВД с просьбой рассмотреть ситуацию с учётом гуманизма. По её словам, в таком случае важно учитывать состояние будущей матери и право ребёнка родиться в спокойной обстановке рядом с родными





