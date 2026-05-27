Новый вид фишинга: СМС о блокировке аккаунта грозит кражей данных

Сенатор Артём Шейкин предупредил о рассылке поддельных СМС с требованием перейти по ссылке. Мошенники выдают себя за техподдержку и крадут пароли.

В последнее время участились случаи рассылки поддельных СМС-сообщений, в которых злоумышленники под видом технической поддержки сообщают о блокировке аккаунта. Сенатор Артём Шейкин предупредил пользователей о новой волне фишинг овых атак.

Мошенники подменяют имя отправителя, поэтому сообщение выглядит как настоящее уведомление от популярных сервисов. В тексте говорится о скорой блокировке и предлагается срочно перейти по ссылке, чтобы подтвердить данные. Ссылка ведет на поддельную страницу, которая внешне копирует официальный сайт. Там жертву просят ввести номер телефона, пароль или код подтверждения.

Тревога и спешка заставляют действовать необдуманно, именно на это рассчитывают преступники. Важно помнить, что настоящие сервисы никогда не запрашивают пароли и коды подтверждения на сторонних страницах. При получении подобного СМС не переходите по ссылкам. Вместо этого откройте приложение или сайт вручную, проверьте раздел уведомлений или безопасности.

Если есть сомнения, обратитесь в поддержку только через официальные каналы. Кибермошенники постоянно совершенствуют методы: они используют подмену номера отправителя, создают копии страниц входа, эксплуатируют страх пользователей потерять доступ к аккаунту. По данным экспертов, только за последний месяц число фишинговых СМС выросло на 30 процентов. Жертвами чаще всего становятся пользователи, которые не проверяют адреса ссылок.

Чтобы защитить себя, рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию, использовать менеджеры паролей и всегда проверять URL сайтов. Не сообщайте никому свои пароли и коды. Будьте бдительны: даже одно неосторожное нажатие может привести к краже аккаунта. Если вы случайно ввели данные на подозрительной странице, немедленно смените пароль и уведомите службу поддержки сервиса.

Мошенники часто действуют в режиме реального времени, поэтому промедление может стоить вам доступа к почте, соцсетям или банковским приложениям. Помните, что безопасность ваших данных зависит от вашей внимательности. Не дайте себя обмануть. Кроме того, эксперты рекомендуют установить на телефон приложение для блокировки спама и фишинговых СМС.

Многие операторы связи предоставляют такие услуги бесплатно. Также полезно периодически проверять, не скомпрометированы ли ваши учетные записи, используя сервисы мониторинга утечек. В случае получения подозрительного сообщения не удаляйте его сразу - сделайте скриншот и отправьте в службу безопасности сервиса. Это поможет в борьбе с мошенниками.

Банки и крупные онлайн-платформы постоянно предупреждают клиентов о фишинговых атаках, но злоумышленники находят новые способы обмана. Будьте осторожны, не доверяйте неожиданным сообщениям. Помните, что настоящая техподдержка никогда не будет требовать срочных действий по ссылке. Лучше потратить лишнюю минуту на проверку, чем потом восстанавливать украденный аккаунт.

Сообщайте о фишинговых СМС в соответствующие органы - так вы поможете защитить других пользователей. Современные угрозы требуют постоянной бдительности. Только совместными усилиями можно снизить эффективность киберпреступников. Не дайте панике управлять вашими действиями. Всегда проверяйте информацию. Ваша кибербезопасность в ваших руках





