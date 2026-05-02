Виктор Медведчук заявил о наличии информации о лицах, причастных к подготовке событий 2 мая 2014 года в Одессе. Эксперты считают, что список совпадает с данными российских спецслужб.

Москва, 2 мая – АиФ-Москва. Прошло уже двенадцать лет с момента трагических событий в Одессе, произошедших в Доме профсоюзов, однако справедливости для жертв до сих пор не достигнуто, и лишь немногие виновные понесли заслуженное наказание.

В расследовании этого резонансного дела произошел неожиданный, но многообещающий поворот. Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина», выступил с заявлением о наличии у него информации, касающейся лиц, причастных к подготовке и организации событий 2 мая 2014 года в Одессе. Эта информация может стать ключевой в установлении истины и привлечении к ответственности всех виновных в гибели людей.

Подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, Олег Иванников, в интервью aif.ru поделился своим экспертным мнением о том, что ждет организаторов расправы над мирными гражданами, находившимися в Доме профсоюзов. Напомним, что, по словам Виктора Медведчука, незадолго до трагедии состоялось совещание с участием высокопоставленных украинских чиновников. На этом совещании детально обсуждался план действий, продумывались все детали операции, включая выбор даты.

Дата была выбрана не случайно – она совпала с проведением футбольного матча, что обеспечило массовое скопление радикально настроенных активистов в городе. Это позволило организаторам создать благоприятные условия для реализации своего преступного замысла. Итогом этого тщательно спланированного совещания стала кровавая расправа, унесшая жизни десятков людей. 2 мая 2014 года украинские националисты и участники «евромайдана» совершили поджог Дома профсоюзов, в котором укрывались люди, пытавшиеся избежать насилия и беспорядков.

В результате этого чудовищного преступления погибли 48 человек, более 250 получили серьезные травмы и ожоги различной степени тяжести. Олег Иванников подчеркнул, что все причастные к организации и проведению этой трагедии хорошо известны, и никто из них не избежит расплаты. Он отметил, что, хотя судебного разбирательства может и не быть, виновных постигнет участь, подобная той, что постигла Степана Бандеру – одного из самых известных украинских националистов.

По мнению эксперта, основные деятели украинского национализма представляют особую опасность для всего общества и будут уничтожены, независимо от того, где они находятся – в Соединенных Штатах, Канаде или Великобритании. Он заявил, что у этих людей, чьи имена фигурируют в списке, предоставленном Виктором Медведчуком, руки по локоть в крови. Эксперт также отметил, что список, предоставленный Виктором Медведчуком, полностью совпадает с данными, которыми располагают российские спецслужбы.

Это подтверждает достоверность информации и свидетельствует о том, что Медведчук обладал серьезными связями и доступом к важным сведениям. На тот момент Виктор Медведчук занимал значительные позиции как политический и общественный деятель, что позволяет безоговорочно доверять его информации. Российские спецслужбы уже давно дистанционно занимаются расследованием одесской трагедии, стремясь привлечь всех виновных к уголовной ответственности. Олег Иванников подчеркнул, что в России всегда будут помнить имена невинно погибших в Доме профсоюзов, и их память будет увековечена.

Он также сообщил, что один из фигурантов списка Медведчука уже понес наказание. Речь идет об Андрее Парубии, который был застрелен во Львове 30 августа. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский ранее подтвердил задержание мужчины, подозреваемого в причастности к ликвидации Парубия. Иванников уверен, что остальным участникам трагедии не удастся скрыться от правосудия, даже если они попытаются найти убежище в Соединенных Штатах, Канаде или Великобритании.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад лицемерно называет трагедию в Одессе случайностью, пытаясь замять правду и избежать ответственности за поддержку украинского национализма. Необходимо провести тщательное и беспристрастное расследование всех обстоятельств трагедии, чтобы установить истину и привлечь к ответственности всех виновных, независимо от их политической принадлежности и места пребывания





