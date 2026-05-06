Новые стандарты диспансеризации: НДКТ для борьбы с раком легкого

📆5/6/2026 10:30 PM
📰Vedomosti
Минздрав обсуждает включение низкодозной компьютерной томографии в программу профосмотров для раннего выявления онкологии у групп риска.

Минздрав Российской Федерации рассматривает возможность существенного обновления программы диспансеризации для взрослых граждан. Основной целью планируемых изменений является внедрение низкодозной компьютерной томографии, сокращенно НДКТ , в систему регулярных медицинских осмотров для лиц, входящих в группу риска по развитию рака легкого.

Данная инициатива стала предметом обсуждения после обращений профильных организаций, в частности Ассоциации онкологических пациентов Здравствуй и межрегионального движения Движение против рака. НДКТ представляет собой современный и высокоточный метод лучевой диагностики, который позволяет выявлять минимальные патологические изменения в тканях легких на тех стадиях, когда заболевание еще не проявляет себя клинически. Важнейшим аспектом данной технологии является низкая лучевая нагрузка: доза облучения при таком исследовании сопоставима с обычной рентгенографией и не превышает одного миллизиверта.

Согласно данным НМИЦ имени В. А. Алмазова, такой уровень радиации считается безопасным и допустимым для проведения массовых скрининговых мероприятий. В настоящее время ведомство работает над определением конкретных критериев: какие именно возрастные группы должны проходить обследование и с какой периодичностью это следует делать, чтобы достичь максимального терапевтического эффекта. Проблема раннего выявления онкологии легких в России стоит крайне остро. Согласно статистическим данным НМИЦ радиологии, значительная часть случаев рака трахеи, бронхов и легких диагностируется на поздних стадиях.

В частности, около сорока трех процентов опухолей обнаруживаются на четвертой стадии, а еще двадцать семь процентов — на третьей. При таком развитии событий шансы на достижение стойкой ремиссии крайне низки, составляя всего десять-пятнадцать процентов от общего числа пациентов. В то же время, если болезнь выявляется на первой или второй стадиях, выживаемость пациентов превышает пятьдесят процентов. Основным препятствием для ранней диагностики остается использование флюорографии, которая в настоящее время является основным методом первичного скрининга.

Флюорография и традиционная рентгенография создают плоское двумерное изображение, на котором органы грудной клетки, сосуды, сердце и ребра накладываются друг на друга. Это создает слепые зоны, в которых могут скрываться новообразования размером всего в несколько миллиметров, что типично для первой стадии рака. В результате такие опухоли часто остаются незамеченными до тех пор, пока болезнь не прогрессирует. В отличие от рентгена, аппарат НДКТ выполняет послойное сканирование всего объема легких, что позволяет врачам видеть детальную трехмерную картину.

Это дает возможность обнаружить очаги поражения, которые абсолютно невидимы на плоском снимке. В этот период пациент обычно не ощущает никаких симптомов, однако хирургическое удаление опухоли на таком этапе уже вполне осуществимо и способно обеспечить полное выздоровление. Помимо онкопоиска, низкодозная томография эффективна для выявления туберкулеза, хронической обструктивной болезни легких и кальциноза артерий, что расширяет диагностические возможности одного обследования. Специалисты отмечают, что в стране уже имеется достаточное количество томографов для реализации данной программы.

Ожидается, что скрининг будет охватывать не только курильщиков, так как курение вызывает до девяноста процентов всех случаев рака легкого, но и людей с наследственной предрасположенностью, а также пациентов с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Воспалительные процессы в легких часто создают благоприятную среду для развития злокачественных клеток. Перенос НДКТ на первый этап диспансеризации позволит сделать лечение более эффективным и значительно снизить финансовые затраты системы здравоохранения на дорогостоящую терапию запущенных стадий заболевания

