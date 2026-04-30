Новый скандал в итальянском футболе: «Интер» под прицелом

Расследование о возможном влиянии на судейство в итальянском футболе набирает обороты. В центре внимания – клуб «Интер» и подозрения в сговоре.

Тридцать три года назад в Италии каждый уважающий себя гражданин включал телевизор на полную громкость, опасаясь пропустить важные новости. Тогда полиция, последней в стране, узнала о проникновении мафии во властные структуры и начала масштабную чистку.

Чиновники падали один за другим, некоторые буквально – из окон. Однако внимание общественности было приковано не к этим отставкам, а к тому, кто станет следующей жертвой. Такова особенность подобных расследований: обывателя интересует, как события отразятся на системе, а ведь именно устранение влиятельных фигур оказывает наиболее существенное воздействие. Поэтому все внимание сосредоточено на Рокки, ключевой фигуре скандала, хотя его роль опосредована.

Он постоянно упоминается в заголовках, но в конечном итоге все сводится к «Интеру».

«Интер» – главный трофей в этой истории, и именно поэтому мы не будем делать вид, что нас волнует судьба бывшего главы судейской комиссии. Рокки – лишь инструмент, его устранение не изменит ситуацию. Нас всех, болельщиков и противников, беспокоит «Интер», потому что удар по этому клубу может потрясти всю систему. Ситуация с Варополи имеет много общего с Кальчополи.

Как и тогда, первые сообщения появились в конце апреля и привели к отставкам чиновников. Оба расследования начались в гражданской прокуратуре (не будем вдаваться в детали о происхождении материалов в прошлый раз). Вероятно, в обоих случаях использовалась прослушка. Оба расследования касались событий предыдущего сезона.

Есть и отдаленное сходство в обвинениях.

«Интер», как и «Ювентус» в свое время, подозревается в влиянии на назначение судей. Речь идет лишь о нескольких эпизодах с косвенными доказательствами. Двадцать лет назад «Ювентус» был наказан за возможность влияния, а сейчас в похожей ситуации оказался «Интер». Пока им не предъявлено никаких обвинений, но есть подозрения, что удобные судьи назначались именно для них.

В случае с «Юве» на сговор указывали другие признаки, а сейчас – эти. В обеих историях есть одно важное обвинение, которое прямо нарушает 6-ю статью – ту, что предусматривает понижение в лиге за «обеспечение заведомого преимущества».

«Ювентус» был полностью оправдан по этому обвинению, а «Интер» пока даже не обвинили. Подозрение предъявлено только судье ВАР, который сознательно скрыл от главного арбитра, что перед голом Бастони полузащитник «Вероны» был сбит локтем. Гол засчитали, и он оказался решающим – дело было в добавленное время. К клубу в этой истории не ведет ни одна нить.

Но в документах следствия четко указано, что ассистент ВАР – не единственный подозреваемый: «Подозреваемый в сговоре с другими лицами... ». Тем не менее, новый скандал отличается от старого Кальчополи. Иногда сходства нужны для того, чтобы лучше увидеть различия.

Новый скандал более серьезен. Кальчополи фактически начался летом 2004 года, когда прокуратура Неаполя, расследуя дело о ставках, обнаружила подозрительные звонки и передала материалы в Турин Раффаэле Гуариньелло. Он копал больше года и ничего не нашел. Осенью 2005 года расследование было закрыто, а материалы переданы спортивному правосудию.

Все это произошло еще до того, как скандал попал в прессу. Шум поднялся намного больше. Сквозной мыслью всех публикаций было: «Ювентус» должен быть наказан». Хотя в реальной спортивной системе дело не получило развития из-за отсутствия доказательств.

Все, что произошло дальше, было предсказуемо: назначение специальной комиссии, связанной с главным бенефициаром, отказ выполнить свою работу, изучение прослушки по заранее заданным параметрам, явная спешка и натянутые формулировки о том, что действия «Ювентуса» «не создавали незаконной системы».

«Ювентус» был признан виновным до оглашения вердикта. Сейчас дело более основательно – его ведет профессиональная гражданская прокуратура. Но спортивное правосудие ведет себя иначе. Жалобы, с которых началось расследование, были проигнорированы прокурором Джузеппе Кине.

Там, где 20 лет назад ухватились за мертвое дело и поспешили с выводами, сегодня не предпринимается никаких действий, несмотря на явное нарушение. Это возмутило даже министра спорта Андреа Абоди: «Самый серьезный аспект – то, как жалоба была рассмотрена в рамках футбольной системы. До сих пор не было никакой публичной реакции. Если найдем виновных, последствия неизбежны».

Важность этой бездеятельности заключается в том, что гражданское правосудие не занимается турнирной таблицей. Оно работает в правовом поле и наказывает в соответствии с уголовным кодексом. Но только спортивное правосудие может отнять скудетто и отправить клуб в Серию Б. Пока оно не включилось, «Интеру» нечего опасаться. Клуб не посадишь. Конечно, теперь прокурор Федерации займется расследованием – его заставят





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Итальянский Футбол Серия А Интер Кальчополи Судейство Расследование Мафия Вар

United States Latest News, United States Headlines