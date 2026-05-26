Новый закон о возврате налоговых переплат наследникам: автоматический переход положительного сальдо ЕНС к 2027 году

Госдума приняла закон, позволяющий наследникам получать возврат переплат по налогам без дополнительных заявлений. С 2027 года положительное сальдо единого налогового счета умершего автоматически переходит на счет наследника, а временно освобождает от пени до шести месяцев.

Государственная Дума приняла закон, который упрощает возврат налоговых переплат наследникам умерших граждан. С начала 2024 года в Налоговый кодекс внесены изменения, позволяющие наследникам требовать возврат средств, образующих положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС) усопшего налогоплательщика.

По новому правилу наследники могут обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате средств до 1 января 2027 года, предъявив свидетельство о праве на наследство и справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС. Формы заявления и запросов будут доступны на официальном сайте Федеральной налоговой службы, а процесс подачи будет происходить в рамках единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Согласно принятому закону, если к моменту смерти налогоплательщика его ЕНС имел положительное сальдо, то сумма этого сальдо будет автоматически перенесена на единый налоговый счет наследника, и дальнейшие действия по её использованию не потребуют подачи дополнительных заявлений. Автоматический переход средств вступит в силу с 1 января 2027 года, что избавит наследников от необходимости обращаться к нотариусам за справками о состоянии счета.

Переходный период, предусмотренный до 2027 года, предназначен для доработки технической инфраструктуры и согласования процедур взаимодействия Федеральной налоговой службы с другими государственными органами. В течение этого периода наследники смогут получать справки о сальдо ЕНС и подавать запросы в электронном виде, а также в случае необходимости обращаться к нотариусу за подтверждением прав на наследство. Дополнительно закон вводит временное освобождение наследников от уплаты пени за просроченные налоги, сборы и страховые взносы умершего.

Освобождение действует до выдачи свидетельства о наследстве, но не более шести месяцев со дня открытия наследства либо вступления в силу судебного решения об объявлении наследодателя умершим. Ранее пеня начислялась с первого дня после открытия наследства, что создавало значительные финансовые нагрузки на наследников. Новый порядок позволяет избежать двойного налогообложения и уменьшить финансовое бремя на семьи умерших налогоплательщиков. ЕНС представляет собой специальный счет, на который налогоплательщики переводят средства единым платежом для уплаты всех налогов, сборов и страховых взносов.

При образовании переплаты налогоплательщик имеет право потребовать её возврат или использовать в качестве зачета для будущих обязательств. Принятый закон направлен на повышение прозрачности налоговой системы, облегчение процедур наследования и защиту интересов граждан, столкнувшихся с необходимостью урегулирования налоговых вопросов после смерти близких. РИА Новости сообщает, что закон уже подписан и вступит в силу в установленные сроки, а Федеральная налоговая служба готовит информационные материалы и обучающие вебинары для налогоплательщиков и их наследников





