Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Новый закон о возврате налоговых переплат наследникам: автоматический переход положительного сальдо ЕНС к 2027 году

Законодательство News

Новый закон о возврате налоговых переплат наследникам: автоматический переход положительного сальдо ЕНС к 2027 году
НалогиНаследникиЕдиный Налоговый Счет
📆5/26/2026 1:36 PM
📰РИА Новости
132 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 73% · Publisher: 59%

Госдума приняла закон, позволяющий наследникам получать возврат переплат по налогам без дополнительных заявлений. С 2027 года положительное сальдо единого налогового счета умершего автоматически переходит на счет наследника, а временно освобождает от пени до шести месяцев.

Государственная Дума приняла закон, который упрощает возврат налоговых переплат наследникам умерших граждан. С начала 2024 года в Налоговый кодекс внесены изменения, позволяющие наследникам требовать возврат средств, образующих положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС) усопшего налогоплательщика.

По новому правилу наследники могут обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате средств до 1 января 2027 года, предъявив свидетельство о праве на наследство и справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС. Формы заявления и запросов будут доступны на официальном сайте Федеральной налоговой службы, а процесс подачи будет происходить в рамках единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Согласно принятому закону, если к моменту смерти налогоплательщика его ЕНС имел положительное сальдо, то сумма этого сальдо будет автоматически перенесена на единый налоговый счет наследника, и дальнейшие действия по её использованию не потребуют подачи дополнительных заявлений. Автоматический переход средств вступит в силу с 1 января 2027 года, что избавит наследников от необходимости обращаться к нотариусам за справками о состоянии счета.

Переходный период, предусмотренный до 2027 года, предназначен для доработки технической инфраструктуры и согласования процедур взаимодействия Федеральной налоговой службы с другими государственными органами. В течение этого периода наследники смогут получать справки о сальдо ЕНС и подавать запросы в электронном виде, а также в случае необходимости обращаться к нотариусу за подтверждением прав на наследство. Дополнительно закон вводит временное освобождение наследников от уплаты пени за просроченные налоги, сборы и страховые взносы умершего.

Освобождение действует до выдачи свидетельства о наследстве, но не более шести месяцев со дня открытия наследства либо вступления в силу судебного решения об объявлении наследодателя умершим. Ранее пеня начислялась с первого дня после открытия наследства, что создавало значительные финансовые нагрузки на наследников. Новый порядок позволяет избежать двойного налогообложения и уменьшить финансовое бремя на семьи умерших налогоплательщиков. ЕНС представляет собой специальный счет, на который налогоплательщики переводят средства единым платежом для уплаты всех налогов, сборов и страховых взносов.

При образовании переплаты налогоплательщик имеет право потребовать её возврат или использовать в качестве зачета для будущих обязательств. Принятый закон направлен на повышение прозрачности налоговой системы, облегчение процедур наследования и защиту интересов граждан, столкнувшихся с необходимостью урегулирования налоговых вопросов после смерти близких. РИА Новости сообщает, что закон уже подписан и вступит в силу в установленные сроки, а Федеральная налоговая служба готовит информационные материалы и обучающие вебинары для налогоплательщиков и их наследников

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

Налоги Наследники Единый Налоговый Счет Положительное Сальдо Пеня

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Чемпионат России по фигурному катанию-2027 пройдет в ЧелябинскеЧемпионат России по фигурному катанию-2027 пройдет в ЧелябинскеЧемпионат России по фигурному катанию 2027 года пройдет в Челябинске.
Read more »

Банк России подал иск в Общий суд Европейского союза, с-readmissionnymi требованием отменить regulation ЕС, позволяющий использованию замороженных активов ЦБ для поддержки Украины, сvailable в 2026-2027 годах
Read more »

Трансферный вихрь после завершения чемпионата: «Зенит», «Краснодар» и региональные клубы объявили о новых подписяхТрансферный вихрь после завершения чемпионата: «Зенит», «Краснодар» и региональные клубы объявили о новых подписяхПосле завершения чемпионата России объявлены первые трансферы сезона‑2026/2027: «Краснодар» подписал Илью Ваханию, «Зенит» привлек Андраде, а «Балтика», «Ахмат» и другие клубы усилили составы молодыми талантами.
Read more »

Единые учебники по информатике для старшеклассников появятся в РФ в 2027 годуЕдиные учебники по информатике для старшеклассников появятся в РФ в 2027 годуВ России единые государственные учебники по информатике для старшеклассников появятся в 2027 году. Об этом 25 мая сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Read more »

Кандидатура Джанни Инфантино и рекордные доходы ФИФА к выборам 2027 годаКандидатура Джанни Инфантино и рекордные доходы ФИФА к выборам 2027 годаПрезидент ФИФА Джанни Инфантино объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2027 года, подкрепив старт кампании отчетом о рекордных $13 млрд доходов за коммерческий цикл 2023‑2026. За десятилетие выплаты национальным ассоциациям выросли в семь раз, однако аудиторы отмечают, что часть средств не достигает детских академий и остаётся в локальных казнах. Основную часть доходов приносит чемпионат мира, где призовые фонды постоянно растут: от $20 млн в 1982 году до рекордных $440 млн на ЧМ‑2022 и ожидаемого увеличения в 2026‑м, несмотря на запросы крупных ассоциаций о росте выплат.
Read more »

Банки смогут обязать клиентов пользоваться Системой быстрых платежей для трансграничных переводов с 2027 годаБанки смогут обязать клиентов пользоваться Системой быстрых платежей для трансграничных переводов с 2027 годаС 1 апреля 2027 года банки с системно значимыми кредитными организациями должны будут подключать возможность получения трансграничных переводов через СБП для физических лиц, а также принимать оплату госпошлин, штрафов и налогов. Универсальные банки получат отсрочку до 1 октября 2027 года. Вводятся лимиты на операции и мониторинг наличных вводов, предложенный Минфином альтернативный лимит - 1 млн рублей в месяц.
Read more »



Render Time: 2026-05-26 16:36:49