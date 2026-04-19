Новые ограничения для охранников: Минздрав РФ утвердил список заболеваний, несовместимых с работой в охране

Министерство здравоохранения Российской Федерации опубликовало список из 65 заболеваний, которые теперь будут препятствовать трудоустройству в охранные структуры. Среди них преобладают психические расстройства, а также ряд глазных болезней, которые могут поставить под сомнение способность кандидата выполнять служебные обязанности.

Министерство здравоохранения Российской Федерации внесло существенные изменения в законодательство, регулирующее допуск граждан к работе в охранных службах. Соответствующий документ, утвержденный ведомством, был официально опубликован на портале правовой информации, устанавливая четкие медицинские критерии для кандидатов. Всего в утвержденном перечне значится 65 заболеваний, наличие которых станет препятствием для трудоустройства в сфере безопасности.

Подавляющее большинство из них, а именно 62 пункта, касаются психических расстройств. Речь идет о лицах, страдающих от таких серьезных хронических состояний, как шизофрения, различные виды психозов, расстройства половой идентификации и другие подобные диагнозы, которые могут повлиять на способность адекватно оценивать ситуацию, принимать взвешенные решения и контролировать свое поведение в стрессовых условиях, неизбежных на службе в охране. Кроме того, документ включает три заболевания, связанные с физическими недугами, которые также могут стать причиной отказа в трудоустройстве. Эти заболевания относятся к области офтальмологии и включают в себя слепоту и различные формы нарушений зрения. Потеря остроты зрения или полное его отсутствие, несомненно, могут существенно затруднить или сделать невозможным выполнение таких задач, как наблюдение за объектом, распознавание лиц, чтение документов, а также использование технических средств наблюдения и контроля. Данная мера направлена на повышение общего уровня профессионализма и надежности сотрудников частных охранных предприятий, а также на обеспечение безопасности охраняемых объектов и граждан, находящихся под их защитой. Важно отметить, что подобная инициатива является частью более широкой стратегии по совершенствованию системы охранных услуг в стране. Так, например, Росгвардия активно занимается вопросами профильного образования для охранников, стремясь повысить качество подготовки специалистов. Недавно Росстандарт утвердил новый государственный стандарт (ГОСТ), касающийся мониторинга функционального состояния водителей с использованием систем искусственного интеллекта. Этот стандарт предусматривает оценку таких критически важных показателей, как сонливость и уровень усталости водителя, что, несомненно, способствует предотвращению опасных ситуаций на дорогах. Все эти шаги, как внедрение новых медицинских ограничений для охранников, так и развитие технологий в сфере безопасности, свидетельствуют о комплексном подходе к повышению качества предоставляемых услуг и минимизации рисков. Ожидается, что новые требования помогут сформировать более квалифицированный и психологически устойчивый кадровый состав охранных структур, что в конечном итоге положительно скажется на уровне безопасности в обществе. Граждане, имеющие указанные заболевания, будут лишены возможности занимать должности, связанные с обеспечением физической охраны, предотвращением несанкционированного доступа, патрулированием территорий и другими функциями, требующими высокого уровня физического и психического здоровья. Внедрение данного перечня заболеваний является важным шагом в профессионализации охранной деятельности, призванным обеспечить более высокую степень надежности и ответственности персонала. Это позволит не только повысить эффективность работы самих охранных предприятий, но и создать более безопасную среду для всех граждан. Реализация данного постановления потребует от соискателей на должности в охранных службах более внимательного отношения к своему здоровью и прохождения соответствующих медицинских освидетельствований. В свою очередь, работодатели будут обязаны строго соблюдать новые требования при приеме на работу, что должно предотвратить появление на объектах лиц, чье состояние здоровья может представлять угрозу для безопасности. В целом, нововведения призваны гармонизировать требования к сотрудникам охранных служб с современными вызовами и потребностями общества в сфере безопасности, делая акцент на профессионализме, ответственности и безупречном физическом и психическом здоровье. Особое внимание уделяется психическому здоровью, поскольку именно оно играет ключевую роль в способности сотрудника сохранять спокойствие, действовать рационально и выполнять поставленные задачи в условиях повышенного стресса и потенциальной опасности. Это свидетельствует о понимании важности психологической устойчивости в профессии, где каждое неверное решение может иметь серьезные последствия. Внедрение данного перечня заболеваний направлено на предотвращение потенциальных инцидентов, связанных с непрофессиональным или неадекватным поведением сотрудников охраны, и, как следствие, на повышение доверия общества к охранным организациям. Таким образом, новые медицинские требования для охранников являются частью комплексной программы по укреплению системы безопасности в стране, затрагивающей как кадровые, так и технологические аспекты





