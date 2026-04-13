Новый механизм распространения COVID-19 и причины повышения температуры: последние данные
COVID-19КоронавирусИнфекция
📆4/13/2026 1:51 PM
📰aifonline
Ученые выявили новый способ распространения коронавируса SARS-CoV-2. Также эксперты рассказали о причинах повышения температуры тела без симптомов простуды.

Москва, 13 апреля - АиФ-Москва. Ученые обнаружили новый механизм распространения коронавирус а SARS-CoV-2 в организме, о чем сообщает KP.RU со ссылкой на Bloomberg. Исследование показало, что клетки легких способны выделять микроскопические везикулы, содержащие белки, которые необходимы вирусу для проникновения в другие клетки.

Эти везикулы, по сути, являются переносчиками "ключей" к заражению, делая восприимчивыми к инфекции не только клетки легких, но и иммунные, а также клетки сосудистой системы. Этот механизм объясняет, почему при тяжелом течении COVID-19 наблюдается быстрое распространение воспаления на различные органы. Эксперименты подтвердили, что после контакта с такими везикулами клетки легче инфицируются вирусом, а блокировка этого процесса приводит к снижению распространения инфекции. Ученые полагают, что аналогичный механизм может быть свойственен и для других заболеваний, а воздействие на перенос белков между клетками может стать перспективным направлением в разработке новых методов лечения. Открытие подчеркивает важность дальнейших исследований, направленных на понимание механизмов взаимодействия вируса с клетками организма и разработку эффективных терапевтических стратегий для борьбы с COVID-19 и другими вирусными инфекциями. Врачи также обратили внимание на часто встречающуюся проблему – повышение температуры тела без очевидных признаков простудного заболевания. Терапевт Шота Каландия в интервью RT разъяснил, что одной из распространенных причин такого состояния могут быть скрытые воспалительные процессы, включая инфекции мочевыводящих путей, заболевания ЛОР-органов или внутренние воспаления, протекающие без выраженных симптомов. По его словам, температура нередко сохраняется и после перенесенных инфекционных заболеваний, когда организм продолжает восстанавливаться, активизируя иммунную систему. Такая реакция может длиться несколько недель. Специалист также выделил среди возможных причин нарушения в работе щитовидной железы, аутоиммунные заболевания и стрессовые состояния. В последнем случае речь идет о так называемом термоневрозе, при котором температура может колебаться и приходить в норму в спокойной обстановке. Медики акцентируют внимание на том, что длительная субфебрильная температура иногда связана с хроническими инфекциями или более серьезными заболеваниями, такими как онкологические процессы. При сохранении повышенной температуры в течение продолжительного времени и появлении сопутствующих симптомов, настоятельно рекомендуется пройти комплексное медицинское обследование для установления точной причины. Важно помнить, что самолечение может быть не только неэффективным, но и опасным, поэтому при возникновении подобных симптомов следует обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Ранее Дже Сун, содиректор Центра иммунологических исследований имени Б.Б. Картера при Университете Вирджинии, предупредил о возможной связи между тяжелым течением COVID-19 и развитием рака легких. Это предостережение подчеркивает долгосрочные последствия, которые может вызывать коронавирусная инфекция. Долгосрочное наблюдение за пациентами, перенесшими COVID-19, необходимо для выявления и предотвращения возможных осложнений, включая онкологические заболевания. Медицинское сообщество продолжает исследовать влияние коронавируса на организм человека, чтобы разработать эффективные методы профилактики и лечения. Необходимо уделять повышенное внимание вопросам профилактики, включая вакцинацию и соблюдение мер предосторожности, особенно в периоды вспышек заболеваемости. Комплексный подход к борьбе с COVID-19 предполагает не только лечение, но и реабилитацию пациентов, перенесших заболевание, а также поддержку психического здоровья. Понимание механизмов распространения вируса, выявление факторов риска и разработка эффективных методов лечения остаются приоритетными задачами для мировой медицины. Важно информировать население о текущей ситуации и предоставлять достоверную информацию о методах защиты от инфекции

