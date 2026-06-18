Новый метод лечения остеоартроза коленного сустава: результаты исследования

Ученые разработали новый метод лечения остеоартроза коленного сустава, который позволяет снизить болевой синдром и восстановить подвижность без эндопротезирования. Результаты исследования показали, что метод эффективен и безопасен.

Международная группа ученых заявила об успешном применении нового малоинвазивного способа терапии остеоартроз а коленного сустава. Методика позволяет снизить болевой синдром и восстановить подвижность без эндопротезирования, при этом положительный результат сохраняется не менее года.

Остеоартроз колена представляет собой наиболее частую разновидность артрита. По информации ВОЗ, от него страдают свыше 365 миллионов человек. Заболевание вызывает воспаление, боль и ограничение движений. Специалисты проверили действенность эмболизации коленных артерий - процедуры, направленной на блокировку патологических сосудов, поддерживающих хроническое воспаление вокруг сустава.

В ходе манипуляции через тонкий катетер вводились микрочастицы на основе желатина, которые временно прекращали кровоток в проблемных сосудах, уменьшая воспаление и боль. При этом частицы полностью рассасывались в организме за несколько часов. В испытании участвовали 194 пациента разного пола со средним возрастом 69 лет. Все они ранее были недовольны эффектом от консервативной терапии.

В рамках исследования было выполнено 239 процедур, в 23% случаев - на обоих коленях. Серьезных осложнений удалось избежать полностью, а легкие побочные реакции отмечены у 6,7% участников и прошли самостоятельно. Оценка эффективности проводилась через 6 недель, 3, 6 и 12 месяцев. Уже через полтора месяца болевой синдром снизился с 7 до 4 баллов по десятибалльной шкале, а через год стабилизировался на отметке 3 балла.

Параллельно улучшились показатели физической активности и качества жизни. Ранее кандидат медицинских наук Ирина Самкова объяснила разницу между артрозом и артритом.





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