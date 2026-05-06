Новые препараты на основе эптинезумаба и атогепанта эффективнее и безопаснее в лечении хронической мигрени

Обзор 43 клинических испытаний показал, что препараты нового поколения, воздействующие на белок CGRP, сокращают количество дней с мигренью на два дня в месяц и вызывают меньше побочных эффектов по сравнению с традиционными методами лечения.

Препараты нового поколения на основе эптинезумаб а и атогепант а демонстрируют значительные преимущества в лечении хронической мигрени по сравнению с традиционными методами терапии. Это подтверждает обзор 43 клинических испытаний, в ходе которых исследователи изучили эффективность и безопасность этих лекарственных средств.

Ученые проанализировали данные взрослых пациентов, страдающих хронической мигренью, то есть состоянием, при котором головная боль возникает не менее 15 дней в месяц. Особое внимание было уделено препаратам, воздействующим на белок CGRP, который играет ключевую роль в развитии боли и воспалительных процессов при мигрени. Исследование показало, что такие лекарства в среднем сокращают количество дней с мигренью примерно на два дня в месяц, что является существенным улучшением по сравнению с более старыми методами лечения.

При этом новые препараты вызывают меньше побочных эффектов, что делает их более предпочтительными для пациентов. Эти средства выпускаются в различных формах: таблетки, инъекции, инфузии и назальные спреи, что позволяет подобрать оптимальный способ применения в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Авторы исследования отмечают, что более старые методы лечения, такие как ботокс и некоторые противосудорожные препараты, показали менее надежные результаты и чаще вызывали нежелательные реакции.

Однако ученые подчеркивают, что полностью лишенных побочных эффектов лекарств не существует, и выбор терапии должен основываться на состоянии пациента и рекомендациях врача. Важно учитывать, что эффективность и переносимость препаратов могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Поэтому перед началом лечения необходимо провести тщательное обследование и консультацию с неврологом. Исследователи также отмечают, что дальнейшие клинические испытания помогут более точно определить оптимальные дозы и схемы лечения для различных категорий пациентов





