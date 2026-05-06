Head Topics

Новые препараты на основе эптинезумаба и атогепанта эффективнее и безопаснее в лечении хронической мигрени

Здоровье И Медицина News

Новые препараты на основе эптинезумаба и атогепанта эффективнее и безопаснее в лечении хронической мигрени
МигреньЭптинезумабАтогепант
📆5/6/2026 12:17 PM
📰lentaruofficial
82 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 53% · Publisher: 63%

Обзор 43 клинических испытаний показал, что препараты нового поколения, воздействующие на белок CGRP, сокращают количество дней с мигренью на два дня в месяц и вызывают меньше побочных эффектов по сравнению с традиционными методами лечения.

Препараты нового поколения на основе эптинезумаб а и атогепант а демонстрируют значительные преимущества в лечении хронической мигрени по сравнению с традиционными методами терапии. Это подтверждает обзор 43 клинических испытаний, в ходе которых исследователи изучили эффективность и безопасность этих лекарственных средств.

Ученые проанализировали данные взрослых пациентов, страдающих хронической мигренью, то есть состоянием, при котором головная боль возникает не менее 15 дней в месяц. Особое внимание было уделено препаратам, воздействующим на белок CGRP, который играет ключевую роль в развитии боли и воспалительных процессов при мигрени. Исследование показало, что такие лекарства в среднем сокращают количество дней с мигренью примерно на два дня в месяц, что является существенным улучшением по сравнению с более старыми методами лечения.

При этом новые препараты вызывают меньше побочных эффектов, что делает их более предпочтительными для пациентов. Эти средства выпускаются в различных формах: таблетки, инъекции, инфузии и назальные спреи, что позволяет подобрать оптимальный способ применения в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Авторы исследования отмечают, что более старые методы лечения, такие как ботокс и некоторые противосудорожные препараты, показали менее надежные результаты и чаще вызывали нежелательные реакции.

Однако ученые подчеркивают, что полностью лишенных побочных эффектов лекарств не существует, и выбор терапии должен основываться на состоянии пациента и рекомендациях врача. Важно учитывать, что эффективность и переносимость препаратов могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Поэтому перед началом лечения необходимо провести тщательное обследование и консультацию с неврологом. Исследователи также отмечают, что дальнейшие клинические испытания помогут более точно определить оптимальные дозы и схемы лечения для различных категорий пациентов

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lentaruofficial /  🏆 5. in RU

Мигрень Эптинезумаб Атогепант CGRP Лечение Мигрени

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В Иркутской области на выборах мэра победила выдвинутая ЛДПР домохозяйкаВ Иркутской области на выборах мэра победила выдвинутая ЛДПР домохозяйкаАнна Щекина набрала 43,85% голосов:
Read more »

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на игристые винаМинфин предложил увеличить минимальную розничную цену на игристые винаМинфин предложил увеличить минимальную розничную цену на игристые вина:
Read more »

Опрос: больше половины американцев не верят в отсутствие сговора Трампа с РоссиейОпрос: больше половины американцев не верят в отсутствие сговора Трампа с РоссиейСогласно исследованию, 43% респондентов считают, что президент США и его помощники полностью оправданы
Read more »

ЦИК Украины обнародовал последние данные о голосованииЦИК Украины обнародовал последние данные о голосованииЯвка на президентских выборах на Украине по состоянию на 15:00 составила 43,86%.
Read more »

Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублейСбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублейСбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей, заявил Герман Греф:
Read more »

Тайгер Вудс хочет принять участие в Олимпийских играх 2020 годаТайгер Вудс хочет принять участие в Олимпийских играх 2020 годаПо словам 43-летнего гольфиста, у него будет еще не так много возможностей поучаствовать в Играх
Read more »



Render Time: 2026-05-06 15:17:28