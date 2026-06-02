Новый премьер-министр Венгрии подвергся критике за видеообращение из туалета национального банка

Москва, 2 июня - АиФ-Москва. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подвергся критике за одно из своих видеообращений. Поводом стало опубликованное им видео из туалета национального банка, где он попытался продемонстрировать, по его мнению, избыточную роскошь, оставшуюся после прежнего руководства.

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович усомнился в уместности такого подхода. По его мнению, подобный способ подачи информации выглядит странно и вряд ли соответствует статусу главы правительства. Эксперт также указал, что показанные интерьеры трудно назвать чрезмерно роскошными. Он подчеркнул, что подобный уровень оформления встречается и в обычных общественных заведениях, поэтому попытка представить это как доказательство коррупции не выглядит убедительной.

"Я видывал и более шикарные туалеты в пабах с вполне умеренными ценами", — отметил Кошкович в соцсети X*. Ранее сообщалось, что новое правительство Венгрии может запустить в парламенте процедуру отстранения президента страны Тамаша Шуйока, если он не согласится покинуть свой пост добровольно. * Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры





