Head Topics

Новый пришелец в Азовском море: ученые исследовали экспансию плоскоспинного грязевого краба

Наука И Экология News

Новый пришелец в Азовском море: ученые исследовали экспансию плоскоспинного грязевого краба
Азовское МореИнвазивные ВидыБиология
📆5/7/2026 8:15 AM
📰Vedomosti
191 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 97% · Publisher: 51%

Специалисты ИнБЮМ РАН подтвердили появление в Азовском море инвазивного вида крабов Eurypanopeus depressus, изучив пути его проникновения через балластные воды и возможное влияние на местную фауну.

В акватории Азовского моря зафиксировано появление и успешное закрепление нового представителя фауны — плоскоспинного грязевого краба, известного в научной среде под латинским названием Eurypanopeus depressus.

Данный вид ранее был широко известен исследователям лишь в прибрежных зонах Атлантического океана у берегов Северной Америки, а также в некоторых районах западной части Черного моря. О детальных результатах многолетнего исследования сообщил пресс-служба Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН, который является ведущим центром изучения морских экосистем региона.

Первые отдельные особи этого необычного пришельца были замечены специалистами еще в 2019 году в районе Керченского пролива, однако для того чтобы окончательно подтвердить факт его заселения и изучить закономерности распространения, потребовалось более пяти лет кропотливой работы. Ученые провели комплексный генетический анализ отловленных экземпляров, что позволило с высокой точностью идентифицировать вид и отличить его от схожих местных обитателей.

Полевые выезды охватили обширные территории, включая прибрежные воды Караларского природного заказника, Казантипского природного заповедника, а также стратегически важные участки в районе Аршинцевской косы и Таманского залива. Всего в ходе изысканий было собрано 67 особей, которые имели специфическую форму панциря и характерную расцветку, что стало одним из ключевых морфологических признаков для их определения. Особый интерес для исследователей представил вопрос о том, каким образом этот вид смог преодолеть значительные расстояния и оказаться в Азовском море.

Старший научный сотрудник отдела экологии бентоса ИнБЮМ Виталий Тимофеев подчеркнул, что версия о естественном перемещении крабов из западной части Черного моря с помощью морских течений выглядит крайне маловероятной. По мнению экспертов, наиболее вероятным путем проникновения стали балластные воды крупных судов. Керченский пролив, являясь зоной интенсивного судоходства и местом сосредоточения перегрузочных рейдов, где постоянно находятся корабли различного тоннажа, стал идеальными воротами для проникновения чужеродного вида. После того как крабы попали в эту зону, начался процесс их естественной экспансии.

Ученые предполагают, что теперь вид будет распространяться вдоль северо-восточного побережья Крымского полуострова, постепенно осваивая всю акваторию Азовского моря, используя существующие течения для перемещения. Такой сценарий развития событий типичен для многих инвазивных видов, которые, попав в благоприятную среду, начинают быстро захватывать новые территории, изменяя при этом сложившийся биологический баланс. Влияние плоскоспинного грязевого краба на местную экосистему может быть неоднозначным.

С одной стороны, он может стать новым важным звеном в пищевой цепи, выступая в качестве источника питания для различных видов промысловых рыб, что потенциально может быть полезно для рыбного хозяйства региона. С другой стороны, существует серьезное опасение, что экспансия этого вида приведет к сокращению популяций местных двустворчатых моллюсков, которыми крабы активно питаются. Стоит отметить, что данный вид не представляет коммерческого интереса для рыболовства и не используется в пищу человеком.

Его образ жизни отличается скрытностью: крабы предпочитают прятаться в надежных убежищах, чтобы избежать внимания хищников. В Азовском море они обживают скопления мидий, прикрепленных к валунам и скалам, а также рифовые структуры, созданные рифообразующими червями. Дополнительным complicating фактором является наличие в регионе другого чужеродного вида — плоскоспинного грязевого краба Харриса, который заселил эти воды еще в середине прошлого века.

В западной части Черного моря Eurypanopeus depressus уже вступает в жесткую конкуренцию с местными мелкими крабами за ресурсы и пространство, и теперь аналогичная борьба за выживание развернется и в Азовском море, что может привести к серьезным перестройкам в структуре бентосного сообщества

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vedomosti /  🏆 22. in RU

Азовское Море Инвазивные Виды Биология Крабы Экология

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-07 11:15:42