Новый пришелец в Азовском море: ученые исследовали экспансию плоскоспинного грязевого краба

Специалисты ИнБЮМ РАН подтвердили появление в Азовском море инвазивного вида крабов Eurypanopeus depressus, изучив пути его проникновения через балластные воды и возможное влияние на местную фауну.

В акватории Азовского моря зафиксировано появление и успешное закрепление нового представителя фауны — плоскоспинного грязевого краба, известного в научной среде под латинским названием Eurypanopeus depressus.

Данный вид ранее был широко известен исследователям лишь в прибрежных зонах Атлантического океана у берегов Северной Америки, а также в некоторых районах западной части Черного моря. О детальных результатах многолетнего исследования сообщил пресс-служба Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН, который является ведущим центром изучения морских экосистем региона.

Первые отдельные особи этого необычного пришельца были замечены специалистами еще в 2019 году в районе Керченского пролива, однако для того чтобы окончательно подтвердить факт его заселения и изучить закономерности распространения, потребовалось более пяти лет кропотливой работы. Ученые провели комплексный генетический анализ отловленных экземпляров, что позволило с высокой точностью идентифицировать вид и отличить его от схожих местных обитателей.

Полевые выезды охватили обширные территории, включая прибрежные воды Караларского природного заказника, Казантипского природного заповедника, а также стратегически важные участки в районе Аршинцевской косы и Таманского залива. Всего в ходе изысканий было собрано 67 особей, которые имели специфическую форму панциря и характерную расцветку, что стало одним из ключевых морфологических признаков для их определения. Особый интерес для исследователей представил вопрос о том, каким образом этот вид смог преодолеть значительные расстояния и оказаться в Азовском море.

Старший научный сотрудник отдела экологии бентоса ИнБЮМ Виталий Тимофеев подчеркнул, что версия о естественном перемещении крабов из западной части Черного моря с помощью морских течений выглядит крайне маловероятной. По мнению экспертов, наиболее вероятным путем проникновения стали балластные воды крупных судов. Керченский пролив, являясь зоной интенсивного судоходства и местом сосредоточения перегрузочных рейдов, где постоянно находятся корабли различного тоннажа, стал идеальными воротами для проникновения чужеродного вида. После того как крабы попали в эту зону, начался процесс их естественной экспансии.

Ученые предполагают, что теперь вид будет распространяться вдоль северо-восточного побережья Крымского полуострова, постепенно осваивая всю акваторию Азовского моря, используя существующие течения для перемещения. Такой сценарий развития событий типичен для многих инвазивных видов, которые, попав в благоприятную среду, начинают быстро захватывать новые территории, изменяя при этом сложившийся биологический баланс. Влияние плоскоспинного грязевого краба на местную экосистему может быть неоднозначным.

С одной стороны, он может стать новым важным звеном в пищевой цепи, выступая в качестве источника питания для различных видов промысловых рыб, что потенциально может быть полезно для рыбного хозяйства региона. С другой стороны, существует серьезное опасение, что экспансия этого вида приведет к сокращению популяций местных двустворчатых моллюсков, которыми крабы активно питаются. Стоит отметить, что данный вид не представляет коммерческого интереса для рыболовства и не используется в пищу человеком.

Его образ жизни отличается скрытностью: крабы предпочитают прятаться в надежных убежищах, чтобы избежать внимания хищников. В Азовском море они обживают скопления мидий, прикрепленных к валунам и скалам, а также рифовые структуры, созданные рифообразующими червями. Дополнительным complicating фактором является наличие в регионе другого чужеродного вида — плоскоспинного грязевого краба Харриса, который заселил эти воды еще в середине прошлого века.

В западной части Черного моря Eurypanopeus depressus уже вступает в жесткую конкуренцию с местными мелкими крабами за ресурсы и пространство, и теперь аналогичная борьба за выживание развернется и в Азовском море, что может привести к серьезным перестройкам в структуре бентосного сообщества





